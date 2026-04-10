Alerta en Europa: Escasez de combustible aéreo amenaza por bloqueo del estrecho de Ormuz

La tensión geopolítica en Medio Oriente pone en riesgo el suministro de combustible para aviones en Europa. El bloqueo del estrecho de Ormuz, clave para el petróleo mundial, amenaza con una escasez inminente y graves consecuencias para la industria aérea, el turismo y la economía europea. Aeropuertos europeos alertan sobre el agotamiento de reservas y la necesidad de una intervención urgente de la UE.

Los aeropuertos europeos se enfrentan a una creciente amenaza de escasez de combustible para aviones si el estratégico estrecho de Ormuz, vital para el suministro global de petróleo, no reanuda su funcionamiento normal en las próximas tres semanas.

La persistente tensión geopolítica en la región, exacerbada por el conflicto bélico entre Irán y, indirectamente, Estados Unidos e Israel, ha llevado al bloqueo de este paso marítimo clave, lo que ha generado una preocupación generalizada en la industria aeroportuaria europea. ACI Europe, la asociación que representa a los aeropuertos de la Unión Europea, ha expresado su alarma ante el inminente agotamiento de las reservas de combustible, resaltando el impacto negativo que las 'actividades militares' están ejerciendo sobre la cadena de suministro. Esta advertencia, comunicada a través de una carta dirigida al máximo responsable europeo de Transporte, Apostolos Tzitzikostas, subraya la necesidad urgente de una supervisión e intervención proactiva por parte de la UE para mitigar los riesgos asociados a la crisis. La situación es crítica, ya que el estrecho de Ormuz es responsable de aproximadamente el 40% del suministro mundial de combustible para aviones, y su bloqueo prolongado podría tener consecuencias devastadoras para el sector aéreo y la economía europea en general.\El documento de ACI Europe advierte explícitamente que, en caso de no restablecerse el tránsito a través del estrecho de Ormuz de manera significativa y sostenida en las próximas tres semanas, la escasez sistémica de combustible para aviones en la UE se convertirá en una realidad palpable. La cercanía de la temporada alta de verano, un periodo crucial para el transporte aéreo y el turismo, agrava aún más la situación. La dependencia económica de muchas economías europeas en el turismo, que se ve impulsado por la actividad aérea, acentúa la urgencia de encontrar soluciones. La situación ya ha generado efectos preocupantes en otras partes del mundo, como en Vietnam, donde ya se ha recurrido al racionamiento de combustible para aviación. Aunque en Europa aún no se han registrado faltantes generalizados, los precios del combustible se han disparado, duplicándose desde el inicio de la crisis en Medio Oriente. Esta alza drástica en los costos del combustible está generando serias dificultades para las aerolíneas, obligándolas a tomar medidas drásticas para mantener la rentabilidad y adaptarse a la nueva realidad económica. \Los precios de referencia del combustible para aviones en el noroeste de Europa alcanzaron los 1.573 dólares por tonelada el jueves, un aumento considerable en comparación con los aproximadamente 750 dólares previos a la escalada del conflicto. Las aerolíneas europeas, si bien afirman contar con reservas para varias semanas, enfrentan incertidumbre en cuanto a la garantía de las entregas de combustible para mayo, según lo informado por el Financial Times. Esto ha llevado a las aerolíneas a tomar decisiones difíciles, como la reducción de servicios y la cancelación de rutas no rentables. Delta Air Lines, por ejemplo, anunció una reducción del 35% en sus servicios, especialmente en vuelos entre semana y nocturnos, anticipando un impacto financiero significativo de 2.000 millones de dólares entre abril y junio. Air New Zealand también ha limitado sus frecuencias, lo que refleja la gravedad de la situación y la necesidad de adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado. La crisis de combustible en Europa pone de manifiesto la vulnerabilidad de la industria aérea ante las tensiones geopolíticas y la importancia de asegurar un suministro estable y accesible de recursos clave





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