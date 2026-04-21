Alerta en escuelas porteñas tras una serie de operativos por tenencia de armas y amenazas

Cuatro instituciones educativas de la Ciudad de Buenos Aires fueron escenario de intervenciones policiales y judiciales luego de que alumnos de 14 años fueran denunciados por portar armas, réplicas y realizar amenazas digitales.

Una serie de operativos policiales realizados recientemente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha puesto en alerta a la comunidad educativa y a las autoridades gubernamentales. Los procedimientos se originaron tras registrarse cuatro denuncias consecutivas por amenazas en instituciones escolares ubicadas en los barrios de Belgrano, Núñez, Recoleta y Nueva Pompeya. En todos los episodios estuvieron involucrados estudiantes de 14 años, lo cual obligó a activar de manera inmediata los protocolos de seguridad previstos para estos contextos, dando lugar a una coordinación exhaustiva entre fuerzas policiales, el sistema judicial y diversos organismos especializados en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

El primer incidente tuvo lugar el jueves 16 de abril en el Instituto Nueva Pompeya, donde la dirección escolar fue alertada sobre un alumno que exhibía fotografías de un arma de fuego a sus compañeros. Aunque tras la inspección de su mochila en el colegio no se hallaron objetos peligrosos, la investigación derivó en un allanamiento en el domicilio del menor en Lanús. Allí, las fuerzas de seguridad secuestraron un revólver calibre 22 sin la documentación legal correspondiente, lo que provocó que la Unidad Fiscal Sur imputara al padre del adolescente por tenencia ilegal de arma de uso civil condicional. Al día siguiente, en la Escuela Pública Normal 10 de Belgrano, las autoridades incautaron una réplica plástica de un arma que un alumno transportaba en su mochila. El estudiante alegó primero fines defensivos ante posibles conflictos externos, para luego retractarse y señalar que se trataba de un juguete. En ese mismo viernes, un tercer episodio ocurrió en la Escuela Técnica Raggio de Núñez, donde docentes detectaron a un joven portando una navaja de unos 15 centímetros dentro del aula, lo cual derivó en la intervención de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N 8 y del Ministerio Público Tutelar.

El último de los hechos alcanzó una dimensión digital durante el domingo, cuando el rector del Colegio Champagnat, en Recoleta, recibió información sobre amenazas vertidas por un alumno a través de plataformas de redes sociales. La denuncia formal, radicada ante la Comisaría Vecinal 7B, derivó en una orden de allanamiento dictada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N 12. Durante la ejecución de esta medida en la vivienda del menor, se incautaron dispositivos electrónicos, incluyendo computadoras, un teléfono celular y varios pendrives, que serán sometidos a peritajes técnicos para esclarecer el alcance de los mensajes emitidos.

A pesar de la disparidad en la naturaleza de cada hallazgo, las autoridades coinciden en la importancia de fortalecer la vigilancia y el acompañamiento psicológico en las instituciones. Actualmente, el Ministerio de Educación de la Ciudad, el Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes y las distintas fiscalías mantienen una investigación abierta para determinar las responsabilidades penales de los estudiantes involucrados y las posibles negligencias en el ámbito del cuidado parental, mientras se trabaja en la prevención de nuevos actos de violencia en el entorno escolar porteño.





minutounocom / 🏆 7. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Seguridad Escolar Buenos Aires Protocolos De Seguridad Menores De Edad Investigación Judicial

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VTV: el valor de la verificación en la Provincia de Buenos Aires y CABAEl valor final de las infracciones se determina a través de la Unidad Fija, que se actualiza según el precio del combustible premium. Los detalles en la nota.

Read more »

Buenos Aires-Tel Aviv: Javier Milei confirmó una nueva ruta aérea entre la Argentina e IsraelEl Presidente firmó una declaración conjunta con Benjamín Netanyahu y fortaleció el alineamiento entre ambos países.

Read more »

Cierran autopistas y avenidas en Buenos Aires: cuáles son y qué díasLas autoridades de la Ciudad dieron a conocer los días que las autopistas y avenidas estarán cortadas por obras.

Read more »

Franco Colapinto: todos los cortes de tránsito por el show de Fórmula 1 en Buenos AiresEl operativo incluirá restricciones progresivas en Palermo durante varios días, con desvíos, accesos limitados.

Read more »

Alerta de ciclogénesis en Buenos Aires: cuántos días con lluvias y tormentas se vienenEl sitio especializado Meteored dio detalles del nuevo fenómeno de ciclogénesis que afecta al AMBA con lluvias. Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional.

Read more »

Alerta meteorológica por lluvias fuertes sacude hoy martes a Buenos Aires: las zonas afectadasEl Servicio Meteorológico Nacional lanzó un nuevo aviso para este martes por lluvias fuertes en diversas zonas del país.

Read more »