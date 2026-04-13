Alerta en el Agro Argentino: Costos, Logística y Falta de Políticas Amenazan la Campaña 2025/26

El sector agropecuario argentino se enfrenta a desafíos cruciales para la próxima campaña 2025/26, con preocupaciones sobre los costos de transporte, la logística y la falta de políticas públicas que impulsen la agregación de valor. El presidente de MAIZAR, Federico Zerboni, advierte sobre el impacto significativo de los costos en el precio final de venta, especialmente en el transporte. La falta de infraestructura y las políticas proteccionistas complican aún más la situación del sector.

El sector agropecuario argentino enfrenta desafíos significativos en la próxima campaña 2025/26, a pesar de las expectativas de una producción récord. Federico Zerboni, presidente de MAIZAR , ha expresado su preocupación por el impacto creciente de los costos, especialmente los de transporte, la logística deficiente y la carencia de políticas públicas efectivas para fomentar la agregación de valor a la producción primaria.

Zerboni señaló que el costo del transporte podría llegar a incidir en un porcentaje muy significativo del precio final de venta, estimando un impacto potencial del 30 al 40%. Esta situación, sumada a otros factores estructurales y a la elevada carga impositiva, incluyendo las retenciones, genera inquietud en el sector. La falta de infraestructura adecuada y la ausencia de estrategias para industrializar la producción en origen, especialmente en las zonas alejadas de los puertos, son problemas históricos que complican aún más la situación de los productores. El entrevistado, en un análisis profundo, destacó la necesidad urgente de abordar estos problemas para asegurar la viabilidad económica del sector y evitar la pérdida de competitividad. El panorama se agrava por la realidad de ciertas regiones, donde el traslado de los granos a largas distancias, como en el caso del maíz desde Salta, pone en riesgo la rentabilidad de las explotaciones. La situación se complica aún más por la falta de inversión en infraestructura y la ineficiencia logística, que dificultan el traslado de los productos y aumentan los costos. En este contexto, se hace imperativo implementar medidas que alivien la presión sobre los productores, promoviendo la inversión en infraestructura, la reducción de costos logísticos y el desarrollo de políticas que incentiven la industrialización y la agregación de valor en origen. La necesidad de un cambio de paradigma en la política económica del sector agropecuario es evidente. Adicionalmente, se mencionan otras preocupaciones económicas, como la disparidad de costos en las transacciones bancarias internacionales. Mariano Sardáns, por ejemplo, destaca la diferencia abismal entre los costos de transferencias bancarias en Argentina y en otros países, lo que afecta la competitividad del sector. En este sentido, Ardohaín señala que la política proteccionista y las prohibiciones han impedido el desarrollo del sector. La situación financiera del Banco Central, con sus compras de dólares, refleja la complejidad del escenario económico general. Es fundamental comprender que la protección no debe ser sinónimo de prohibición, sino de políticas que impulsen el desarrollo y la competitividad. Es crucial que el gobierno, los productores y todos los actores del sector trabajen en conjunto para encontrar soluciones que garanticen la sostenibilidad y el crecimiento del sector agropecuario argentino





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