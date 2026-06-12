Alerta del SMN para el primer fin de semana del Mundial 2026: cuál será el estado del tiempo en México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una alerta para el primer fin de semana del Mundial 2026 en México, debido a una combinación de factores que podrían generar lluvias intensas y descargas eléctricas en varias partes del país.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) ha emitido una alerta para el primer fin de semana del Mundial 2026 en México , debido a una combinación de factores que podrían generar lluvias intensas y descargas eléctricas en varias partes del país.

Según el pronóstico del tiempo difundido por el SMN, se esperan chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del territorio nacional, debido a una circulación ciclónica y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera. Esta circulación ciclónica interactuará con canales de baja presión en el interior del país, inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe.

Esta combinación de factores generará las condiciones propicias para que se originen lluvias puntuales intensas en zonas de México. Se espera que las lluvias sean más intensas en las siguientes regiones: San Luis Potosí, Hidalgo, Jalisco, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Además, se prevé que la precipitación total acumulada durante la segunda semana de junio sea más alta en las siguientes regiones: Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Nayarit y Jalisco. Es importante mencionar que la circulación ciclónica que se acerca a México traerá consigo lluvias pesadas y una masa de aire polar, lo que podría generar tormentas eléctricas por un período de 72 horas.

Es fundamental que los habitantes de las zonas afectadas tomen los recaudos necesarios para protegerse de las condiciones climáticas adversas. El SMN recomienda que se tomen las siguientes precauciones: evitar salir a la calle durante las lluvias intensas, mantenerse alejado de zonas inundadas y evitar viajar por carreteras que puedan estar afectadas por las lluvias. Es importante seguir las recomendaciones del SMN y mantenerse informado sobre las condiciones climáticas en su área





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