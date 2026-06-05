Alerta de la ONU: el consumo de agua de la inteligencia artificial es insostenible

Un informe de Naciones Unidas revela que la inteligencia artificial consume enormes cantidades de agua para refrigerar sus centros de datos, además de su alto consumo energético. La ONU pide medidas urgentes para reducir el impacto ambiental de esta tecnología.

Un informe de Naciones Unidas ha encendido las alarmas sobre el creciente impacto ambiental de la inteligencia artificial. Más allá del ya conocido consumo energético masivo, la tecnología también demanda enormes cantidades de agua para su funcionamiento, un recurso cada vez más escaso en muchas regiones del planeta.

El estudio, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), detalla cómo cada interacción con sistemas de IA, desde una simple consulta hasta la generación de un video, tiene un costo hídrico significativo que a menudo pasa desapercibido para los usuarios. Por ejemplo, generar un solo video con inteligencia artificial puede consumir hasta varios litros de agua, una cifra que refleja el costo oculto detrás de herramientas que ya utilizan millones de personas a diario.

Este hallazgo subraya la necesidad de considerar no solo las emisiones de carbono, sino también el uso de agua como un factor crítico en la huella ambiental de la IA. Detrás de cada consulta o generación de contenido mediante inteligencia artificial existen inmensos centros de datos que albergan miles de servidores funcionando de manera simultánea.

Estos complejos requieren sistemas de refrigeración avanzados para evitar el sobrecalentamiento de los equipos, y para ello utilizan grandes volúmenes de agua, especialmente en regiones donde el clima es cálido o donde la eficiencia energética no es óptima. El informe de la ONU señala que la demanda de agua para refrigeración ha aumentado drásticamente con la proliferación de modelos de IA generativa, como los que producen texto, imágenes o videos.

Además, la construcción de nuevas instalaciones de centros de datos implica la ocupación de grandes extensiones de tierra y la extracción de minerales como litio, cobre y tierras raras para fabricar los componentes electrónicos, lo que agrava aún más la presión sobre los ecosistemas. La ONU advierte que, si no se toman medidas urgentes, el impacto ambiental de la IA podría dispararse en los próximos años, comprometiendo los esfuerzos globales para combatir el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

El impacto ambiental de la inteligencia artificial no se limita al consumo de agua y energía. También incluye la generación de residuos electrónicos, la contaminación del aire y del agua por la minería de minerales, y la alteración de paisajes naturales para la instalación de infraestructura tecnológica.

En este contexto, el papa León XIV ha hecho un llamamiento a "desarmar la IA", instando a la comunidad internacional a establecer límites éticos y ambientales al desarrollo tecnológico, para evitar que la inteligencia artificial termine dominando al ser humano y destruyendo el planeta. El informe de la ONU coincide en la urgencia de implementar regulaciones que obliguen a las empresas tecnológicas a medir y reducir su huella hídrica y energética, así como a adoptar fuentes de energía renovable y sistemas de refrigeración más eficientes.

Solo así se podrá garantizar que la inteligencia artificial contribuya al progreso humano sin sacrificar los recursos naturales que sustentan la vida en la Tierra. La alerta de Naciones Unidas es clara: la IA tiene un costo ambiental real que no puede seguir ignorándose, y es responsabilidad de todos, desde los desarrolladores hasta los usuarios, exigir un cambio hacia una tecnología más sostenible





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