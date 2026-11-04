Alerta amarilla por tormentas en Tucumán: 90 km/h y 90 mm de lluvia

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla para Tucumán este 4 de noviembre. Prevé vientos de 90 km/h y 90 mm de lluvia. Conozca las zonas afectadas y las medidas de seguridad.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para este miércoles 4 de noviembre en gran parte de la provincia de Tucumán. Esta medida obliga a los ciudadanos a tomar recaudos inmediatos durante la jornada a la hora de llevar adelante su rutina habitual.

Según el informe oficial, las zonas estarán afectadas por lluvias y tormentas de variada intensidad. Las mismas, pueden estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, granizo, ráfagas intensas de hasta 90 km/h y actividad eléctrica frecuente.

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Proyección de precipitaciones en la región

En este marco, se esperan valores de precipitación acumulados de entre 30 y 90 mm, los cuales pueden ser superados en algunas zonas. Esta acumulación de agua representa un riesgo significativo para la infraestructura local y la movilidad diaria de los residentes en el área metropolitana y sus alrededores.

La intensidad de las lluvias en períodos breves puede saturar rápidamente los sistemas de drenaje existentes, especialmente en las áreas urbanas densamente pobladas. Las autoridades meteorológicas han destacado que la variabilidad de la intensidad exige una vigilancia constante durante todo el día.

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Zonas montañosas y urbanas bajo vigilancia

Las zonas afectadas por la alerta amarilla en Tucumán incluyen áreas de riesgo específicas. La zona montañosa de Chicligasta se encuentra bajo observación directa, al igual que la zona montañosa de Juan Bautista Alberdi y la zona montañosa de Lules.

Además, la zona montañosa de Monteros, la zona montañosa de Río Chico, la zona montañosa de Tafí Viejo y la zona montañosa de Tafí del Valle también están incluidas en el aviso. Burruyacú y la Capital de la provincia son puntos clave donde la población debe estar atenta.

Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas y Yerba Buena también forman parte de las áreas bajo alerta. Las zonas bajas de Chicligasta, las zonas bajas de Juan Bautista Alberdi, las zonas bajas de Lules, las zonas bajas de Monteros y las zonas bajas de Río Chico completan la lista de localidades en riesgo.

Significado de la alerta amarilla y protocolos

Según el SMN, las alertas amarillas quieren decir que hay que informarse sobre las condiciones actuales. Indican la presencia de posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas para la población.

Las recomendaciones incluyen evitar salir de sus hogares siempre que sea posible. Se aconseja no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros antes de la llegada de las lluvias para prevenir anegamientos. Los usuarios deben desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a sus residencias.

Es fundamental cerrar y alejarse de puertas y ventanas durante las ráfagas más intensas. Los residentes deben retirar o asegurar objetos que pueden ser arrastrados por el viento para evitar daños a la propiedad o lesiones personales.

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Recomendaciones de seguridad pública

Si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado es la acción prioritaria. Esta instrucción es crucial para protegerse contra rayos y granizo, que pueden causar heridas graves.

Las autoridades locales han solicitado que la ciudadanía mantenga la calma pero con alta atención a los boletines oficiales. La colaboración vecinal para verificar el estado de techos y desagües comunitarios también es una práctica recomendada en estos escenarios.

Evolución del clima en San Miguel de Tucumán

La capital provincial también está bajo alerta amarilla y tendrá una máxima de 21°C y una mínima de 20°C. Estos valores térmicos son típicos para la estación, pero la humedad y el viento alterarán la sensación térmica.

En lo que resta de la mañana y tarde habrá tormentas fuertes, según las proyecciones. Mientras que por la noche las tormentas serán aisladas, la humedad residual mantendrá el cielo cubierto y la probabilidad de lluvias ligeras.

En conclusión, los ciudadanos de las zonas afectadas deberán tener en cuenta estas recomendaciones a la hora de continuar con sus actividades diarias este miércoles 4 de noviembre. La preparación anticipada marca la diferencia en la gestión de riesgos ante eventos climáticos extremos.