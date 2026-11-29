Autoridades emiten alerta amarilla por tormentas en Córdoba para este domingo. Se esperan precipitaciones, granizo y ráfagas de viento en varios departamentos.

Las autoridades meteorológicas han emitido una alerta amarilla por tormentas para este domingo en la provincia de Córdoba. Este aviso de seguridad cubre áreas específicas como los departamentos Calamuchita, Santa María, Punilla, el sur de Ischilín, el oeste de Colón, el sureste de Totoral y el noroeste de Río Cuarto.

Cronología meteorológica del domingo

La jornada comenzará con temperaturas estables alrededor de los 19 °C durante la madrugada, acompañadas de cielo parcialmente nublado y vientos del norte soplando entre 7 y 12 km/h. Durante la mañana, la nubosidad aumentará ligeramente, alcanzando una máxima de 25 °C con vientos norte entre 13 y 22 km/h.

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Hacia la tarde y la noche, la inestabilidad atmosférica se intensificará notablemente. Los especialistas advierten que la probabilidad de precipitaciones se situará entre un 10% y un 40%, con riesgo de tormentas aisladas. La marca térmica descenderá a los 28 °C al finalizar el día, manteniendo vientos persistentes del norte entre 7 y 12 km/h.

Impacto en departamentos bajo alerta

Los organismos oficiales han especificado que las zonas bajo alerta pueden registrar precipitaciones de variada intensidad. Existe la probabilidad de caída de granizo y ráfagas de viento significativas. Se ha recomendado a la ciudadanía extremar los cuidados al transitar por rutas provinciales y en la vía pública.

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Proyecciones para el 30 de noviembre

Para el lunes 30 de noviembre, el panorama continúa con inestabilidad atmosférica. Se prevé una temperatura mínima de 20 °C y una máxima de 35 °C. La probabilidad de tormentas aisladas persistirá hacia la tarde o la noche, consolidando el recambio de aire en los primeros días de diciembre.

Agosto de tormentas y descenso térmico

El martes 1 de diciembre se estima una mínima de 20 °C y una máxima de 33 °C, con un 90% de probabilidad de lluvias y tormentas aisladas. El miércoles 2 de diciembre marcará un descenso térmico más acentuado, con una mínima de 18 °C y una máxima de 26 °C, acompañado por precipitaciones durante toda la jornada.