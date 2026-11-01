Alerta Amarilla por Fuertes Lluvias en Córdoba el Martes 3 de Noviembre

El SMN emite alerta amarilla para Córdoba ante tormentas eléctricas y vientos fuertes el 3 de noviembre. Conoce los pronósticos y precauciones para CABA y la provincia.

El Servicio Meteorológico Nacional actualizó su pronóstico y emitió una alerta de nivel amarillo para la provincia de Córdoba ante la llegada de un frente de inestabilidad que generará precipitaciones sostenidas y tormentas eléctricas durante al menos 48 horas.

Lluvias Intensas y Alerta Amarilla

Esta alerta implica la presencia de posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. Las autoridades recomiendan evitar permanecer al aire libre durante los picos de actividad eléctrica. También se sugiere no sacar la basura para prevenir la obstrucción de desagües ante la acumulación de agua en periodos breves.

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Pronóstico Detallado para Córdoba

Las precipitaciones comenzarán de manera progresiva a lo largo de las primeras horas de la semana, registrando sus momentos de mayor intensidad durante la jornada del martes 3 de noviembre. El escenario meteorológico para la capital cordobesa y zonas aledañas se caracterizará por una marcada inestabilidad durante el lunes 2 y el martes 3.

El lunes la jornada iniciará con temperaturas entre los 16 grados Celsius de mínima y los 27 grados Celsius de máxima. Durante la madrugada, mañana, tarde y noche existirá una probabilidad constante de entre el 10 por ciento y el 40 por ciento de chaparrones y tormentas aisladas, acompañadas por vientos moderados.

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Recomendaciones de Seguridad Climática

El martes será el día de mayor impacto del fenómeno. Por la mañana se esperan precipitaciones más intensas con tormentas eléctricas y una probabilidad de lluvias de entre el 40 por ciento y el 70 por ciento. Las marcas térmicas oscilarán entre los 15 grados Celsius y los 26 grados Celsius.

Mientras se mantienen chaparrones hacia la tarde y noche con probabilidades del 10 al 40 por ciento, los vientos alcanzarán velocidades de hasta 22 kilómetros por hora. Se recomienda circular con extrema precaución en rutas y calles anegadas para evitar accidentes.

Situación Climática en Buenos Aires

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Área Metropolitana, el frente impactará de forma más leve. El lunes comenzará con chaparrones aislados durante la madrugada con una probabilidad del 10 al 40 por ciento, pero el tiempo mejorará hacia la mañana y la tarde con cielo parcialmente nublado y una máxima de 26 grados Celsius.

El martes se registrará un descenso en la temperatura, con una mínima de 16 grados Celsius y una máxima que apenas llegará a los 22 grados Celsius. Durante la tarde y la noche volverán los chaparrones aislados con vientos del sector oeste de hasta 22 kilómetros por hora.

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Estabilidad Meteorológica Próxima

Para el miércoles 3 de noviembre, las condiciones en Córdoba comenzarán a estabilizarse con cielo parcialmente nublado y 0 por ciento de probabilidad de lluvias. La temperatura mínima será de 16 grados Celsius y la máxima alcanzará los 26 grados Celsius.

En la capital federal, el miércoles y jueves se consolidará la mejora del tiempo con 0 por ciento de probabilidades de lluvia y cielos despejados a parcialmente nublados. Las temperaturas agradables oscilarán entre los 14 grados Celsius de mínima y los 25 grados Celsius de máxima.