Alerta amarilla del SMN por tormentas en San Luis, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba el 3 de noviembre

El Servicio Meteorológico Nacional emite alerta amarilla para el martes 3 de noviembre debido a tormentas de variada intensidad en cuatro provincias argentinas, con ráfagas de viento y actividad eléctrica significativa.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha activado una alerta amarilla para este martes 3 de noviembre, advirtiendo sobre el desarrollo de tormentas de variada intensidad que impactarán en las provincias de San Luis, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. Las previsiones técnicas anticipan la presencia de precipitaciones intensas en cortos períodos, acompañadas de una significativa actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades considerables en algunas zonas.

Mecanismo de la alerta por tormentas eléctricas

El Sistema Meteorológico Nacional establece que durante la jornada del martes, un sistema de inestabilidad atmosférica será el responsable directo de generar lluvias y tormentas eléctricas en diversos sectores geográficos. Esta condición meteorológica no es uniforme, ya que cada provincia afectada presentará distintas condiciones de gravedad según el nivel específico de riesgo definido por los analistas del SMN. La alerta amarilla indica que existe un riesgo moderado a alto de fenómenos meteorológicos severos, requiriendo precaución por parte de la población y las autoridades locales.

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Este fenómeno involucra la convergencia de masas de aire húmedo con condiciones inestables en la troposfera, lo que facilita la formación de nubes de gran desarrollo vertical. Estas nubes, conocidas como cumulonimbos, son las generadoras de las precipitaciones intensas y la electricidad estática que caracterizan a las tormentas. El Servicio Meteorológico Nacional monitorea estos sistemas en tiempo real para ajustar las previsiones y emitir los boletines correspondientes que permiten a la ciudadanía tomar decisiones informadas sobre sus desplazamientos y actividades al aire libre.

Condiciones específicas en San Luis y Entre Ríos

San Luis encabeza las previsiones en cuanto a la severidad de las ráfagas de viento, con tormentas fuertes programadas durante la mañana y probabilidades de precipitación que oscilan entre el 40% y el 70%. Hacia la tarde, las tormentas persistirán con una probabilidad del 10% al 40%, acompañadas de vientos intensos provenientes del sector norte con ráfagas registradas de 42 a 50 km/h, alcanzando una temperatura máxima de 26 grados Celsius y una mínima de 16 grados Celsius. Esta combinación de viento fuerte y lluvia representa un riesgo adicional para estructuras temporales y árboles.

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En la provincia de Entre Ríos, se registrarán precipitaciones y tormentas eléctricas continuas durante la madrugada, mañana y tarde del martes, con probabilidades de lluvia que alcanzan hasta un 70% en los momentos pico. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17 grados Celsius y una máxima que alcanzará los 26 grados Celsius por la tarde, manteniéndose chaparrones de menor intensidad hacia la noche. La persistencia de la lluvia en esta zona puede generar acumulación de agua en calles bajas y zonas rurales, requiriendo especial atención en zonas de riesgo hidrológico.

Impacto en Santa Fe y Córdoba

En la provincia de Santa Fe, específicamente en Rosario y sus alrededores, se anticipa un martes dominado por tormentas fuertes a lo largo de la mañana y tarde, con una probabilidad del 40% al 70% y notable actividad eléctrica. Las marcas térmicas irán desde los 18 grados Celsius de mínima hasta los 23 grados Celsius de máxima, con vientos constantes del sector oeste y lluvias aisladas hacia la noche, lo que podría afectar la visibilidad en rutas y autopistas principales.

Córdoba registrará tormentas con fuerte actividad eléctrica durante la madrugada y la mañana, con probabilidades de precipitación entre el 40% y el 70%. Las condiciones tenderán a mejorar de forma gradual a partir de la tarde, disminuyendo las chances de agua al 10-40% y cerrando la jornada con cielo nublado, con temperaturas extremas de 16 grados Celsius de mínima y 26 grados Celsius de máxima. Este patrón de mejora progresiva sugiere que el sistema de inestabilidad se debilitará o se desplazará fuera de la región hacia las horas vespertinas.

Evacuación del frente y mejora climática el miércoles

A partir del miércoles 4 de noviembre, el frente de tormentas comenzará a desplazarse, dando paso a una mejora generalizada en el tiempo en la mayor parte de las regiones afectadas. Se espera un cese de la alerta meteorológica y un marcado descenso de la probabilidad de precipitaciones a valores nulos o marginales, entre el 0% y el 10%. El cielo se presentará parcialmente nublado a despejado, con marcas térmicas agradables que permitirán un regreso a la normalidad en las actividades diarias de la población.

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En las provincias del centro del país, las temperaturas máximas se mantendrán entre los 23 y 27 grados Celsius, acompañadas por vientos moderados, dejando atrás la actividad eléctrica y el mal tiempo de las jornadas previas. Esta transición meteorológica ofrece una ventana de oportunidad para la recuperación de los servicios públicos y la limpieza de desmontes o daños menores causados por la violencia del viento y la lluvia durante el martes.

Previsión para Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el martes 3 transcurrirá con cielo cubierto durante la mañana y un incremento en la inestabilidad hacia la tarde y la noche, momento en el que se esperan lluvias aisladas y tormentas cortas con probabilidades del 10% al 40%. La temperatura mínima será de 17 grados Celsius y la máxima rozará los 21 grados Celsius, con vientos del sector oeste que podrían generar una sensación térmica ligeramente inferior en algunas zonas altas de la ciudad.

Para el miércoles 4, el panorama en CABA mejorará notoriamente, aguardándose una jornada con cielo ligeramente nublado a soleado, sin probabilidades de precipitación, una temperatura mínima en ascenso de 14 grados Celsius y una máxima que alcanzará los 24 grados Celsius por la tarde. Esta recuperación climática en la capital federal contrasta con el paso más severo registrado en las provincias del interior, marcando la dispersión del sistema de baja presión que generó la alerta amarilla inicial.