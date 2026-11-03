Alerta amarilla del SMN: Lluvias y tormentas en Buenos Aires el 3 de noviembre

El SMN activó alerta amarilla para el 3 de noviembre por lluvias y tormentas en Buenos Aires y otras ocho provincias. Se esperan hasta 50mm de precipitación.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica de nivel amarillo para diferentes regiones del país, concentrando sus advertencias más urgentes en la provincia de Buenos Aires para la jornada del martes 3 de noviembre. Esta medida busca prevenir riesgos asociados a la llegada de un sistema frontal que traerá consigo lluvias intensas y tormentas severas que impactarán en la Capital Federal y numerosas localidades bonaerenses durante todo el día.

Intensidad y probabilidad de precipitaciones máximas

El organismo nacional especificó que las lluvias y tormentas afectarán a la provincia de Buenos Aires con variada intensidad, pudiendo llegar a ser localmente fuertes en algunos sectores específicos. Según el pronóstico oficial publicado en la página del SMN, este fenómeno climático no solo se limitará a las precipitaciones, sino que también podría incluir granizo, ráfagas de viento intensas y una actividad eléctrica frecuente que incrementa el riesgo en zonas abiertas.

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Los valores acumulados de precipitación se esperan cerca de los 50mm, aunque el SMN advirtió que esta cifra puede superarse de manera puntual en las áreas más afectadas. Esta acumulación de agua en un período breve representa un desafío significativo para la infraestructura urbana y rural, especialmente en aquellas zonas con drenajes obstruidos o topografías bajas que son propensas a inundaciones repentinas durante eventos de esta magnitud.

Localidades bonaerenses bajo vigilancia meteorológica

El mapa de alertas amarillas detalla una extensa lista de municipios y ciudades dentro de la provincia de Buenos Aires que deberán mantenerse en estado de alerta durante la jornada del martes. Entre las zonas identificadas con mayor riesgo se encuentran Bolívar, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Hipólito Yrigoyen y Pehuajó, donde las condiciones climáticas podrían deteriorarse rápidamente.

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Asimismo, otras localidades críticas incluidas en el aviso oficial son Adolfo Alsina, Daireaux, Guaminí, Pellegrini, Salliqueló y Trenque Lauquen. La vigilancia se extiende hacia el sur y sureste con alertas para Tres Lomas, Florentino Ameghino, General Villegas, Rivadavia y Bahía Blanca. También se mencionan Patagones, Puan, Coronel Pringles y Saavedra, cubriendo un territorio vastísimo que requiere la atención constante de la población y las autoridades locales.

Impacto regional en otras provincias del interior

Además de la provincia de Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional alertó sobre la llegada de fuertes lluvias que afectarán otros puntos del país en la tarde-noche del martes 3 de noviembre. Las provincias que se encuentran bajo estado de alerta amarilla para este período comprendido incluyen La Pampa, Río Negro, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Formosa.

Esta expansión geográfica del fenómeno climático indica que el sistema frontal no se limita a la región pampeana, sino que su trayectoria e intensidad impactarán en múltiples ejes logísticos y agrícolas del interior argentino. Las autoridades en cada una de estas jurisdicciones deberán monitorear la evolución del pronóstico en tiempo real, ya que las condiciones pueden cambiar con rapidez y requerir respuestas inmediatas de los servicios de emergencia.

Significado operativo del nivel de alerta amarilla

El nivel amarillo del SMN indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de causar daños y con riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas de la población. No se trata de una emergencia crítica inmediata, pero sí representa una advertencia seria que justifica la adopción de medidas preventivas por parte de los ciudadanos y las instituciones públicas para minimizar posibles inconvenientes.

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Frente a estas condiciones, el organismo recomienda encarecidamente a la población mantenerse informada sobre la evolución del pronóstico a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades locales. La prevención es la herramienta más efectiva, por lo que se sugiere revisar sistemas de evacuación en zonas de riesgo, asegurar objetos sueltos en exteriores y evitar el tránsito por calles inundadas o zonas de baja visibilidad durante los picos de actividad eléctrica.