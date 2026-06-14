La selección alemana de fútbol femenino logró una victoria contundente por 7-1 sobre Curazao en la fase de grupos de la Copa Mundial Femenina 2023. El equipo caribeño anotó su primer gol en la historia del torneo, un logro que quedó empañado por la superioridad alemana, que recordó su famoso 7-1 contra Brasil en 2014.

El equipo alemán de fútbol femenino , en un partido correspondiente a la fase de grupos de la Copa Mundial Femenina 2023, registró una contundente victoria por 7-1 sobre su rival, Curazao .

Los goles alemanes fueron anotados por F. Nmecha, N. Schlotterbeck, K. Havertz (en dos ocasiones), J. Musiala, N. Brown y D. Undav. Por parte de Curazao, L. Comenencia logró marcar el histórico tanto de su selección, un gol que representó un momento significativo para el fútbol caribeño, ya que fue el primero de su equipo en la historia del torneo.

Durante una parte del primer tiempo, Curazao mostró resistencia y logró competir, pero gradualmente la superioridad técnica, física y táctica de Alemania se hizo evidente, llevándose así una victoria que, pese a la amplia diferencia, no opaca el logro de los caribeños al conseguir su primer gol en una Copa del Mundo. Esta goleada evoca memorias de otros resultados abultados en la historia de las Copas del Mundo en las que Alemania ha participado.

El más Notable paralelismo es el 7-1 que Brasil sufrió en la semifinal de la edición de 2014, un partido que quedó grabado en la memoria colectiva del fútbol mundial. En aquel encuentro, Alemania, como local en Belo Horizonte, desplegó una de sus versiones más letales, con cinco goles en menos de 20 minutos en el segundo tiempo. Los goleadores de aquella noche fueron T. Müller (dos tantos), M. Klose, S. Khedira y A. Schürrle.

Resulta curioso que el portero Manuel Neuer fue titular tanto en aquel 7-1 histórico contra Brasil como en este 7-1 contra Curazao, manteniendo su arco a cero en ambos choques a pesar de la diferencia abrumadora en el marcador final. Para situar esta victoria en un contexto más amplio, hay que recordar que Alemania ha protagonizado otras goleadas numerosas en sus participaciones mundialistas.

En la Copa del Mundo de 2002, durante la fase de grupos, Alemania aplastó por 8-0 a Arabia Saudita, con una destacada actuación de Miroslav Klose, quien anotó tres goles. Otros tantos corrieron por cuenta de M. Ballack, C. Jancker, T. Linke, O. Bierhoff y B. Schneider. Posteriormente, ese mismo torneo, Alemania logró llegar a la final, aunque cayó derrotada por 2-0 ante Brasil.

La consistencia ofensiva mostrada en partidos como el 8-0 a los saudíes o el 7-1 a Curazao subraya el poderío de ataque del que dispone el conjunto germano, aunque los resultados en las fases decisivas varíen. Por otro lado, para Curazao, más allá de la derrota, el gol de L. Comenencia significa un hito que servirá de inspiración para futuras participaciones internacionales de esta pequeña nación caribeña, que ve cómo su futbol femenino da un paso importante en el escenario mundial





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