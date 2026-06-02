Alejandro Garnacho se hace un nuevo tatuaje del Guasón de Heath Ledger en medio de su complejo momento en Chelsea y su exclusión de la selección argentina

El delantero del Chelsea, Alejandro Garnacho, mostró el proceso y resultado de un nuevo tatuaje del icónico Guasón interpretado por Heath Ledger. La publicación ocurre mientras el jugador atraviesa una fase difícil en su club y tras quedar fuera de la convocatoria de Argentina para la Copa América.

Alejandro Garnacho , delantero del Chelsea F.C. y de origen hispanoargentino, ha captado nuevamente la atención de sus seguidores en redes sociales, aunque esta vez no fue por su rendimiento deportivo sino por un nuevo tatuaje.

A través de un video publicado en sus perfiles oficiales, el jugductor exhibió el proceso de realización y el resultado final de su última obra de arte corporal. El diseño, realizado en tonos blanco y negro, reproduce con gran nivel de detalle el rostro del Guasón, interpretado por el fallecido actor Heath Ledger en la película "El Caballero de la Noche".

El retrato muestra la característica expresión desafiante del personaje mientras sostiene una carta del comodín, y debajo aparece una de sus frases más recordadas: "Why so serious?

" (¿Por qué tan serio? ). Esta elección no pasó inadvertida entre los fanáticos del futbolista, quienes rápidamente reaccionaron a las imágenes y comenzaron a debatir sobre el significado del tatuaje, considerando la icónica y perturbadora interpretación de Ledger que fue ampliamente elogiada por la crítica y el público, ganando un premio Oscar póstumo en 2009. Este nuevo tatuaje se suma a la extensa colección que Garnacho ya tiene en distintas partes de su cuerpo.

Entre los más conocidos se distinguen un león en su mano derecha, una frase grabada en el cuello, el retrato de una mujer en uno de sus brazos y referencias a la popular serie estadounidense "El Padrino de la Novia". La publicación del diseño llega en un momento particular de la carrera del joven delantero de 21 años, quien hace apenas unas semanas recibió una de las noticias más duras de su trayectoria al quedar fuera de la lista definitiva de la selección argentina para la Copa América 2024.

Aunque había integrado una preselección de 55 futbolistas elaborada por el cuerpo técnico comandado por Lionel Scaloni, finalmente no superó el último corte y se quedó sin lugar en la nómina de 26 jugadores que representarán a la Albiceleste. Durante la última temporada con el Chelsea, Garnacho tuvo dificultades para consolidarse como una pieza determinante en el equipo londinense, y sus números reflejan ese subibaja en su rendimiento: pese a mostrar destellos de su talento, no logró la regularidad esperada.

Esto generó especulaciones sobre su futuro y sobre el rol que tendrá en el club durante la próxima campaña. Sin embargo, el entrenador del Chelsea, Mauricio Pochettino, salió públicamente a respaldarlo y destacó las cualidades del joven atacante.

"Tiene cualidades especiales cuando está en su mejor momento. Mi trabajo es ayudarle a alcanzar ese nivel de forma constante", afirmó el técnico meses atrás, dejando claro que sigue confiando en el potencial del jugador.

Mientras tanto, Garnacho continúa expresando su personalidad a través de su arte corporal, y este nuevo tatuaje del Guasón, un personaje sin ley que desafía las normas, podría ser interpretado como una declaración de intenciones en medio de un período de incertidumbre tanto en su club como en el plano internacional





LANACION / 🏆 12. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Alejandro Garnacho Chelsea Tatuaje Guasón Heath Ledger Selección Argentina Copa América 2024 Mauricio Pochettino

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Artistas e intelectuales respaldan a la UNA tras declaraciones del subsecretario de Políticas UniversitariasAlejandro Álvarez sostuvo que en 2024 se graduaron apenas 82 estudiantes, pero las autoridades indican que fueron más de mil; Pacho O’Donnell, Carlos Gamerro, Claudia Piñeiro, Marcelo Gioffré, Eduardo Stupía y Nora Iniesta respaldan la solicitada

Read more »

Se aproxima un diluvio histórico: más de 24 horas de tormentas, granizo y lluvias intensas con ráfagas de vientoPronostican tormentas, descenso de temperaturas y crece la probabilidad de un nuevo fenómeno El Niño

Read more »

Confirmado: ANSES lanzó un nuevo beneficio para los jubilados y llega un nuevo bono extraordinarioANSES confirmó un bono de hasta $ 70.000 para jubilados y pensionados en junio: quiénes lo cobran y cómo se paga

Read more »

Cuánto pierde un trabajador por los aportes al sindicato, según el cálculo de la mano derecha de SturzeneggerEl secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, explicó los alcances de la nueva ley de empleo registrado y cuantificó el costo de los aportes sindicales.

Read more »