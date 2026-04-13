Alejandro Fantino y Coni Mosqueira celebran el segundo cumpleaños de Beltrán con una emotiva fiesta temática

La pareja compartió detalles del festejo, que tuvo una temática de trenes y aviones, destacando el crecimiento de su hijo Beltrán tras su nacimiento prematuro y compartiendo mensajes llenos de amor.

Alejandro Fantino y Coni Mosqueira celebraron el segundo cumpleaños de su hijo Beltrán en una fiesta temática inolvidable, compartiendo momentos especiales con familiares y amigos. La pareja, muy activa en redes sociales, documentó cada detalle del evento, permitiendo a sus seguidores ser partícipes de esta importante celebración familiar.

Los mensajes y las imágenes compartidas en sus plataformas digitales reflejaron el profundo significado de la paternidad y el orgullo por el crecimiento de Beltrán, un niño que nació prematuramente y ha demostrado una gran fortaleza. La fiesta, un reflejo de su amor y dedicación, fue diseñada para crear recuerdos duraderos. La temática de la fiesta, cuidadosamente pensada, giró en torno a trenes y aviones, transportando a los invitados a un mundo de fantasía y diversión. La decoración, en tonos suaves de blanco y celeste, evocaba la tranquilidad y la alegría, con globos estratégicamente ubicados, nubes decorativas que simulaban el cielo y carteles personalizados con el nombre del pequeño homenajeado. La torta principal, una obra de arte comestible, presentaba un oso piloteando un avión, simbolizando la aventura y el crecimiento, coronada con una vela que marcaba los dos años de Beltrán. Además de la decoración, se dispusieron diversas áreas de juego para el entretenimiento de los niños y adultos presentes, incluyendo una piscina de pelotas, un trampolín y una locomotora de juguete, creando un ambiente lúdico y festivo para todos. El evento no solo se enfocó en la diversión, sino también en el bienestar y la salud. El menú ofrecido, según describieron en sus publicaciones, fue cuidadosamente seleccionado, priorizando opciones “ricas, sanas y sin azúcar”, demostrando la preocupación de los padres por la alimentación de su hijo y la de sus invitados. Más allá de la celebración, tanto Alejandro Fantino como Coni Mosqueira compartieron mensajes emotivos, resaltando el valor de la familia y el significado del crecimiento de Beltrán. Coni, en particular, compartió reflexiones personales sobre el nacimiento prematuro de su hijo y los desafíos superados durante los primeros meses, recordando el camino recorrido y celebrando la fortaleza del pequeño. Sus palabras, llenas de amor y gratitud, conmovieron a sus seguidores, quienes celebraron junto a ellos este momento tan especial. La fiesta, un testimonio de amor y dedicación, fue un evento lleno de alegría y felicidad, que quedará grabado en la memoria de todos los presentes. Fue un día para celebrar la vida, el amor y el crecimiento de Beltrán, un niño que ha llenado de alegría la vida de sus padres y de todos aquellos que lo rodean





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