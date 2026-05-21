Alejandra Guala explica los motivos por los que las personas dejan de tener hijos y la influencia de las redes sociales en la conexión emocional

La psicóloga Alejandra Guala comparte sus pensamientos sobre la disminución en el número de nacimientos de chicos y la papel de las redes sociales encontributors a esta problemática. En su opinión, uno de los principales motivos en este sentido es que las personas hoy 'no tienen el deseo, tienen terror, mucho miedo, les paraliza pensar dejar sus vidas su autorrealización para tener un hijo y dedicarle el tiempo que merece'. Al mismo tiempo, Guala señaló que es un vínculo muy profundo el que se tiene con un hijo y que hoy, en general, los vínculos se tornaron frágiles. 'La gente está más desconectada a pesar de la promesa de la conexión con las redes, está más aislada y ya no puede sostener relaciones profundas', insistió. Finalmente, la psicóloga expresó su preocupación por un futuro vacío emocional y destacó el valor del 'carta a carda' para mantener la conexión emocional. Además, desaconsejó esperar 'lo inmediato' y explicó la importancia de generar vínculos más profundos y la lucha contra la baja natalidad a nivel global.

Alejandra Guala habla sobre los motivos por los que las personas dejan de tener hijos y el papel de las redes sociales en la disrupción de la conexión emocional.

La psicóloga habla sobre uno de los principales motivos detrás de la disminución en el número de nacimientos de chicos: 'Ya no es un mandato ser padres y cuestionarse. No tienen el deseo, tienen terror, mucho miedo, les paraliza pensar dejar sus vidas su autorrealización para tener un hijo y dedicarle el tiempo que merece'.

También, Guala señaló que es un vínculo muy profundo el que se tiene con un hijo y que hoy, en general, los vínculos se tornaron frágiles.

'La gente está más desconectada a pesar de la promesa de la conexión con las redes, está más aislada y ya no puede sostener relaciones profundas', insistió. Sobre esta situación, la psicóloga remarcó que 'La gente prefiere lo inmediato'. En cuanto a esta tendencia de la baja natalidad, Guala comentó que esta evolución se desarrolla a nivel global. Para contrarrestar esto, la psicóloga cuestionó: ¿'Qué nos pasa como sociedad que ya no quiere esa presencia física'?

'Como antes había más mandatos, hoy se va reproduciendo que ser padre es un garron. Creo que hay que generar mucha consciencia, muchas charlas sobre esto, difundirlo más, fomentar el encuentro entre las personas. Veo un vacío muy grande a futuro y también distinguir que si es verdaderamente un miedo se trabaje en terapia', completó la psicóloga.





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