Alejandra García hace historia: Primera mujer presidenta del Colegio Público de la Abogacía

La abogada Alejandra García fue elegida presidenta del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, marcando un hito en la historia de la institución y abriendo camino a una mayor representación femenina en el ámbito jurídico.

Un hito histórico ha sido alcanzado en el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, marcando un antes y un después en sus 41 años de trayectoria.

Por primera vez, una mujer, la destacada abogada Alejandra García, ha sido elegida como presidenta de la institución. Este logro representa un avance significativo hacia la equidad de género y la inclusión en una de las organizaciones más relevantes del ámbito jurídico argentino. La abogada García, egresada de la prestigiosa Universidad de Buenos Aires y con una trayectoria profesional de más de tres décadas, actualmente se desempeña como Coordinadora Legal y Técnica del Colegio.

Su elección al frente de la lista Unidad en Defensa de la Abogacía, con un contundente 47% de los votos, consolida un proyecto que busca la continuidad de la gestión iniciada por el doctor Ricardo Gil Lavedra hace cuatro años, quien la acompañó en la lista a la Asamblea. Este respaldo demuestra la confianza depositada en su liderazgo y en la visión compartida para el futuro del Colegio.

La contienda electoral fue intensa y contó con la participación de diversas agrupaciones y figuras prominentes del mundo del derecho. La doctora García superó a dos expresidentes de la institución, Jorge Rizzo, líder de Gente de Derecho, y Eduardo Awad, representante de Los que Vemos el Colegio, demostrando su capacidad para conectar con una amplia base de afiliados.

También compitieron las listas Por Más Abogacía, vinculada al kirchnerismo y encabezada por Eduardo Javier Lema Castillo, y Espacio Abierto de la Abogacía, con Rubén Ramos como candidato a la presidencia. Los resultados oficiales, difundidos al cierre de la jornada, confirmaron el triunfo de Unidad en Defensa de la Abogacía, seguido por Gente de Derecho, Espacio Abierto de Abogados, Por Más Abogacía y Los que Vemos el Colegio, en ese orden.

La elección se caracterizó por una alta participación, con 16.554 abogados ejerciendo su derecho al voto, lo que representa un aumento significativo en comparación con la elección de 2024, con aproximadamente 3000 matriculados más. Esta masiva concurrencia refleja el interés y el compromiso de la comunidad jurídica con el futuro del Colegio.

El doctor Gil Lavedra, al expresar su satisfacción por los resultados, destacó la importancia de la participación masiva de los abogados y abogadas, interpretándola como un respaldo al rumbo de gestión que han emprendido. Subrayó que el contundente triunfo evidencia el deseo de la abogacía de contar con un Colegio Público serio, respetuoso, que defienda sus incumbencias, los honorarios profesionales y, fundamentalmente, la independencia judicial y las garantías del Estado de derecho.

La coalición liderada por la doctora García se distingue por su diversidad, integrando a miembros de diferentes partidos políticos, como radicales, miembros de Pro y socialistas, así como sectores afines al actual gobierno nacional. Además, cuenta con el apoyo de importantes colegios de abogados, como el de la Ciudad de la calle Montevideo y la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires.

La lista también incluye figuras influyentes como Daniel Angelici, expresidente de Boca Juniors y reconocido operador judicial y político, junto con Juan Sebastián De Stefano, exdirector de Asuntos Jurídicos de la Agencia Federal de Inteligencia, y Daniel Presti. La doctora García, en sus primeras declaraciones, enfatizó el reconocimiento al trabajo sostenido realizado durante los últimos cuatro años junto al doctor Gil Lavedra, destacando la modernización y el fortalecimiento del Colegio Público de la Abogacía.

Prometió continuar trabajando en la defensa de las incumbencias, los honorarios y la responsabilidad institucional frente a las condiciones del ejercicio profesional. Al ser consultada sobre su histórica elección como la primera mujer en presidir el Colegio, García resaltó que este logro no es un mérito individual, sino el resultado de una forma de liderazgo inclusiva promovida por Gil Lavedra y el esfuerzo de muchas mujeres que han allanado el camino





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