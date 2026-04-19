Aldosivi y Racing Club igualan sin goles en un partido con pocas emociones en Mar del Plata

Empate sin goles entre Aldosivi y Racing Club en el Estadio José María Minella. Ambos equipos generaron oportunidades pero carecieron de contundencia para romper el marcador, que finalizó 0-0.

El encuentro entre Aldosivi y Racing Club en el Estadio José María Minella de Mar del Plata se vio envuelto en una atmósfera de tensión y expectación, sin embargo, el marcador final reflejó la falta de contundencia de ambos equipos al concluir el partido con un empate a cero. A pesar de las oportunidades generadas y de los intentos por romper el cero, la defensa y la falta de puntería impidieron que los goles subieran al marcador.

Durante el transcurso del partido, se observaron diversas jugadas de peligro por parte de ambos contendientes. Por el lado de Racing Club, Adrián Fernández se destacó por su movilidad y precisión en los centros. En una de estas jugadas, tras una buena combinación iniciada por Gonzalo Sosa, Toto Fernández envió un centro que por poco no fue conectado por un compañero, generando una oportunidad clara de gol que se esfumó por escasos centímetros.

Minutos después, Baltasar Rodríguez de Racing Club probó suerte desde fuera del área con un remate zurdo que rozó el palo izquierdo, marchándose ligeramente desviado. La asistencia en esta ocasión también provino de Adrián Fernández, quien demostró ser un pilar en la generación de juego ofensivo para La Academia.

El conjunto local, Aldosivi, no se quedó atrás y también generó sus opciones. Martín García, tras una falta, ejecutó un remate zurdo desde fuera del área que, si bien buscó el arco, se perdió por la línea final. La paridad en el juego se mantenía, con ambos equipos luchando intensamente en el mediocampo para imponer su ritmo. Baltasar Rodríguez volvió a ser protagonista en el ataque de Racing, esta vez con un cabezazo desde el centro del área que pasó apenas por encima del travesaño, nuevamente asistido por Adrián Fernández, quien se consolidaba como el jugador más desequilibrante en el ataque de Racing en ese momento.

La falta de concreción se hacía evidente, con varios remates que no encontraban destino de red. La persistencia de Racing Club se manifestó una vez más con un remate de Adrián Martínez desde el sector derecho del área, que fue rechazado por la defensa rival. A pesar del esfuerzo, la muralla defensiva de Aldosivi se mostraba sólida.

Baltasar Rodríguez continuó su búsqueda del gol con un remate diestro desde el centro del área que se fue desviado, sumándose a la lista de oportunidades malogradas. En Aldosivi, Lucas Rodríguez intentó sorprender con un tiro libre directo desde fuera del área, pero su remate zurdo se elevó por arriba del arco.

La pelota parada también ofreció una opción para Racing a través de un cabezazo de Santiago Sosa desde el centro del área, que se dirigió al centro del arco pero fue controlado sin mayores inconvenientes. El partido, enmarcado en la jornada de la liga argentina, mostró la voluntad de ambos equipos por llevarse la victoria, pero la falta de contundencia y la solidez defensiva terminaron por sellar un empate sin goles. Mar del Plata fue testigo de un encuentro luchado, donde las jugadas individuales y los intentos de remate no lograron traducirse en las redes. La imprevisibilidad del fútbol se hizo presente, dejando a los aficionados con la expectativa de ver romper el cero, pero la realidad fue una repartición de puntos que deja a ambos equipos con la tarea pendiente de afinar su delantera de cara a los próximos compromisos.





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