Alberto Fernández: 'Voy a seguir haciendo política hasta que me muera'

El expresidente Alberto Fernández rompe su silencio y analiza su situación actual, las acusaciones en su contra, su vínculo con Cristina Kirchner y el gobierno de Javier Milei en una extensa entrevista exclusiva con El Cronista.

A más de dos años de dejar el poder, el expresidente Alberto Fernández afirma que continuará participando en la política “hasta que se muera”, aunque reconoce que su rol actual es diferente.

“Hay un tiempo que ya pasó: el tiempo en el que éramos candidatos, y espero que todos nosotros lo entendamos”, comenta en una extensa entrevista exclusiva con El Cronista, realizada en su departamento de Puerto Madero. Fernández divide su tiempo entre la lectura y un gradual retorno a su profesión de abogado. Su hogar es compartido con dos guitarras y un Collie, y las paredes están adornadas con fotografías de figuras importantes como Néstor Kirchner, José Mujica y sus hijos.

En un rincón, cerca del escritorio con vistas al río, se encuentra la última bicicleta regalada a Francisquito, su hijo menor, por su cumpleaños. El expresidente se defiende de las acusaciones que han circulado en su contra, calificándolas de estigmatización infundada. Niega rotundamente ser alcohólico o mujeriego, afirmando ser abstemio y desmintiendo las acusaciones sobre su vida personal en la Casa de Gobierno.

Atribuye estas acusaciones a una operación de cancelación mediática orquestada por el gobierno de Javier Milei para desviar la atención de sus propias debilidades políticas. Aunque reserva los detalles de su relación con Cristina Kirchner para un libro que está escribiendo, no evade las preguntas sobre este tema, sugiriendo que el peronismo tiene la oportunidad de renovarse y dar un salto generacional el próximo año, mencionando al gobernador Axel Kicillof como una figura clave, junto con otros posibles candidatos.

En cuanto a Javier Milei, Fernández es sumamente crítico, describiéndolo como “dogmático” y cuestionando tanto su estilo de liderazgo como su plan económico. Relata una conversación que tuvo con Milei durante un desayuno en Olivos, revelando que se sintió divertido por las declaraciones del líder libertario. Fernández expresa su preocupación por el impacto de las campañas de difamación en sus hijos, especialmente en el más pequeño, quien crecerá escuchando acusaciones falsas sobre su padre.

Denuncia una operación de cancelación sin precedentes en su contra, impulsada por el gobierno actual, que aprovechó una nota de Clarín y la situación de su exesposa, Fabiola Yáñez, para distraer la atención pública de la aprobación de la Ley Bases. Acusa a Milei de utilizar una legión de trolls para atacarlo constantemente, incluso acusándolo de violencia doméstica.

Considera a Milei un individuo desequilibrado y sugiere que debería someterse a una evaluación psiquiátrica para determinar su aptitud para ejercer la Presidencia. Reconoce que Milei capitalizó el hartazgo de la gente con la política tradicional, presentándose como un outsider espontáneo frente a un político profesional como Sergio Massa.

Sin embargo, critica su comportamiento en redes sociales, señalando que dedica gran parte de su tiempo a insultar a los periodistas y que, a diferencia de él, nunca ha silenciado ni perseguido a la prensa ni ha restringido la publicidad oficial. Fernández enfatiza la importancia de la libertad de expresión y la necesidad de responder a las críticas de manera constructiva, en lugar de recurrir a los insultos.

Finalmente, desestima la idea de que el voto por Milei fue simplemente una reacción a su gobierno, argumentando que la situación es mucho más compleja





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