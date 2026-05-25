Alberto Budetta, hijo de emigrantes italianos, devolvió la tradición vitivinícola de su familia, pasando de la gomería a la producción de vinos en Mendoza y recuperando su identidad ancestral.

El año 2003 marcó el punto de inflexión en la vida de Alberto Budetta , un hombre cuya infancia transcurrió entre las estrechas calles de Bella Vista y los abiertos terrenos de su comunidad.

Desde pequeño, Alberto flotaba entre la dureza del trabajo familiar y la sabiduría de las historias que sus padres le contaban sobre sus orígenes en Bellosguardo, un pintoresco pueblo de Salerno. A través de recetas familiares y la pasión por la familia, aprendió el valor del trabajo, la disciplina y la perseverancia, valores que más tarde transmitiría a su propia generación con acciones concretas en lugar de simples palabras.

Ernesto y Emilia, madre y padre de Alberto, habían traído la tradición vitivinícola de su familia a Argentina, pero la devastación de la Segunda Guerra Mundial había golpeado con fuerza su legado de cultivo de uvas y olivos. El hombre, en su espíritu emprendedor y con la motivación de honrar ese pasado, decidió que era momento de revivir esa identidad perdida. El proceso de recuperación de la genealogía y de los cimientos familiares se inició cuando Alberto regresó a Bellosguardo.

Allí, revisó los archivos parroquiales que databan hasta principios del siglo XX, hasta encontrar documentos que hablaban de la llegada de su familia a Argentina en 1929. De esas páginas emergió un descubrimiento fascinante: su predestro había iniciado la plantación de vides en la región de Bellosguardo en 1558. Este dato, que inicialmente parecía una mera curiosidad, se convirtió en el pilar de una nueva aventura que llevase todas las décadas de su vida al suelo fértil de Mendoza.

Su esposa, Graciela, y su familia permanecieron firmes, incluso cuando la madre de Alberto murió de forma inesperada y la familia se fue a la ciudad de La Plata por un tiempo. Para lograr su objetivo de lograr un gran paladar de vinos, Alberto se volvió directo y contemporáneo con la agricultura.

Se convirtió en jefe de una pequeña bodega en Mendoza y él y su esposa regresaron al país con la idea de crear una biodinámica de la pomada en la variedad de fruto. El proyecto se vio apoyado por la Casa de Mendoza y la Universidad Nacional de Las Golondrinas. A través de diversos programas de apoyo, Alberto y su equipo descifrtieron los cultivos con la mayor profundidad, lo que los llevó a convertirse en un referente del negocio.

Esta ambición inspiró a Alberto a buscar el registro y las conexiones de las bodegas familiares. Compró varias hectáreas en la zona de Los Andes y cultivó uvas con una estrategia de nuevas prácticas agrícolas. La familia séptima generación de vino ahora incluye una nueva línea de vinos con una expresión creativa de la herencia de la familia.

La experiencia de Alberto y su familia demuestra que el trabajo arduo, la constancia y la determinación han sido esenciales para conseguir la continuidad de la viña familiar y el progreso de la economía local. El legado de la familia Budetta se mantiene vivo gracias a su transición de la industria de las ventas de las gomerías a la salsa del vino asado en la región de Mendoza.

Argentina se consolida en la fe de la familia, y la esencia del concepto de la vida de Jesús del siglo XV se explica tanto como vida del arte, pero la vida de Alberto lleva en la 2023 y el etiquetar del proceso con una referencia de la marca activa propuesta en la industria del vino y la gran variedad de dedicación.





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