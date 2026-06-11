Alberto Adorni presenta su declaración jurada con inversiones y bienes heredados

El jefe de Gabinete, Alberto Adorni, presentó finalmente su declaración jurada en la que consta su evolución patrimonial durante el último año. La documentación incluye inversiones, bienes heredados, operaciones inmobiliarias y movimientos patrimoniales realizados durante varios años. Además, incluye la compra de una vivienda en el country Indio Cuá y la venta de un lote en Daireaux. La incorporación de estos fondos modifica sustancialmente la fotografía patrimonial conocida hasta ahora, ya que en las declaraciones previas no figuraba este componente financiero.

El jefe de Gabinete, Alberto Adorni , presentó finalmente su declaración jurada en la que consta su evolución patrimonial durante el último año. La documentación incluye inversiones, bienes heredados , operaciones inmobiliarias y movimientos patrimoniales realizados durante varios años.

Además, incluye la compra de una vivienda en el country Indio Cuá y la venta de un lote en Daireaux. La incorporación de estos fondos modifica sustancialmente la fotografía patrimonial conocida hasta ahora, ya que en las declaraciones previas no figuraba este componente financiero





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