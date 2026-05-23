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Alavés vs. Rayo Vallecano: Fecha, hora y transmisión

Fútbol News

Alavés vs. Rayo Vallecano: Fecha, hora y transmisión
Alavés Vs. Rayo VallecanoLa Liga De EspañaFecha Y Hora
📆5/23/2026 11:17 AM
📰TyCSports
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Conocé los detalles del partido entre Alavés y Rayo Vallecano correspondiente a la fecha 38 de La Liga de España, incluyendo la transmisión en vivo y exclusiva por Disney+ Premium.

Alavés y Rayo Vallecano se enfrentarán por La Liga de España en el Estadio Mendizorroza de Vitoria el sábado 23 de mayo a partir de las 16:00hs.

El partido se transmitirá en vivo y en exclusiva por Disney+ Premium. Para seguir en vivo las incidencias del partido entre Alavés y Rayo Vallecano correspondiente a la fecha 38 de La Liga de España, sintonízate en TyC Sports. Ten en cuenta que el encuentro en directo será televisado en Disney+ Premium y estará disponible a partir de las 16:00hs. El árbitro designado para el partido entre Alavés y Rayo Vallecano es Jesús Gil Manzano.

En qué estadio jugarán Alavés vs. Rayo Vallecano: Alavés vs. Rayo Vallecano disputarán el partido en el Estadio Mendizorroza, en donde Alavés jugará de local. Categoría: Fútbo

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Alavés Vs. Rayo Vallecano La Liga De España Fecha Y Hora Estadio Arbitraje Transmisión En Vivo Disney+ Premium

 

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