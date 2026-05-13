Alarmante incident en Hidrovía preocupa por la licitación de la Vía Navegable Troncal

Un convoy de 20 barcazas se desprendió en el Río Paraguay, en las inmediaciones de la Isla Cerrito. La situación plantea preocupaciones por la seguridad y navegabilidad en la Hidrovía, que estará presente en la próxima licitación por esta vía.

Un momento de nerviosismo en la Hidrovía. Desprendimiento del convoy ‘Tendotá’ y alarma en el corredor fluvial Un convoy integrado por 20 barcazas, transportando mineral de hierro y derivados de soja perteneciente a la empresa ADM Naviera Chaco, se desprendió en el Río Paraguay, en las inmediaciones de la Isla Cerrito.

La situación puso en estado de alerta a todas las embarcaciones que transitaban en el corredor fluvial hacia la exportación de la Argentina. Paraguay cuenta con la tercera mayor flota fluvial de barcazas a nivel mundial, después de Estados Unidos y China. Concurrentes con la licitación de la Vía Navegable Troncal, seguros y navegabilidad en la Hidrovía se han vuelto parte de la discusión. Las barcazas transportaban más de 30.000 toneladas, lo que equivale a la carga de 1000 camiones.

Tras un operativo de emergencia, solo se recuperaron 4 de las 20 barcazas. El Desprendimiento tuvo lugar en unas 'rimas' de la Hidrovía, en las económicas yconcurrentes con la licitación de la Vía Navegable Troncal Vale la pena destacar que, en Confluencia, donde confluyen los ríos Paraná y Paraguay, existe un fenómeno único de las corrientes, lo que refuerza el tema de la navegabilidad y seguridad en el corredor fluvial.

De acuerdo al director ejecutivo de la Comisión Permanente de Transporte de la Cuenca Del Plata, Daniel Donia, la situación generó preocupación por la cercanía de las embarcaciones con estructuras sensibles ubicadas sobre el río. Las barcazas transportaban minerales, derivados de soja y piezas metálicas Ademont Naviera Chaco tiene que ver con la empresaode seguros en Paraguay generados por la inundació





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