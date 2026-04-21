Alarma y miedo en una escuela de La Matanza tras dos amenazas de tiroteo en menos de un día

La comunidad educativa de la Escuela Técnica N°8 en Villa Luzuriaga vive horas de tensión tras registrarse una lista de amenazas el jueves y la aparición de un alumno armado con una réplica el viernes.

Una profunda sensación de angustia y zozobra se ha apoderado de los padres y representantes de los alumnos de la Escuela Técnica N°8 Jorge Newbery, ubicada en la localidad de Villa Luzuriaga , partido de La Matanza , tras registrarse dos incidentes de amenazas de tiroteo en un lapso inferior a las 24 horas.

Los hechos, que tuvieron lugar durante las jornadas del jueves y el viernes, han sacudido los cimientos de la comunidad educativa, exponiendo vulnerabilidades en la seguridad escolar que ahora exigen respuestas urgentes por parte de las autoridades pertinentes. Según los testimonios recabados, la tensión comenzó cuando un alumno de primer año difundió una lista con los nombres de sus compañeros que, según sus palabras, se salvarían si lograra hacerse con un arma de fuego. Este primer episodio, que se propagó rápidamente a través de las redes sociales, obligó a la intervención inmediata del personal docente y de las fuerzas de seguridad, sentando un peligroso precedente que marcaría el inicio de una escalada de violencia dentro del recinto escolar. La situación alcanzó un nivel crítico la mañana del viernes, cuando se produjo un segundo incidente de características mucho más alarmantes. De acuerdo con el relato de una madre de un estudiante, un joven ingresó al aula portando una réplica de un arma, lo que desató escenas de pánico generalizado entre los alumnos, quienes se vieron obligados a arrojarse al suelo para proteger sus vidas. El testimonio destaca la ausencia de adultos en el salón en el momento del altercado, lo que agravó el desamparo de los estudiantes. Solo la llegada del profesor permitió contener la situación, logrando evacuar al resto del grupo y dejando al joven armado bajo la supervisión de las autoridades policiales que se hicieron presentes en el lugar. La presencia de un arma, aunque fuera de juguete, transformó un conflicto escolar en un escenario de potencial tragedia que ha dejado marcas indelebles en los jóvenes involucrados. Frente a este escenario, la institución educativa emitió comunicados oficiales intentando llevar calma a las familias. En un primer momento, informaron sobre la activación de los protocolos vigentes y la colaboración con el Equipo de Orientación Escolar. Posteriormente, en un segundo escrito, las autoridades escolares minimizaron el riesgo real, asegurando que no se detectaron amenazas concretas que impliquen peligro para los alumnos, al tiempo que solicitaron normalizar la asistencia a clases. Sin embargo, esta respuesta ha sido insuficiente para los padres, quienes manifiestan su profundo descontento y temor ante lo que perciben como una gestión insuficiente de la crisis. La madre consultada expresó su frustración al señalar que, a pesar de la intervención policial, existe una tendencia institucional a restarle importancia a la gravedad de los hechos. La comunidad ahora reclama medidas contundentes, mayores protocolos de supervisión y una revisión integral de la convivencia escolar para evitar que estos incidentes vuelvan a repetirse, advirtiendo que la escalada de violencia en el colegio va de menos a más y requiere una respuesta inmediata y seria antes de que ocurra una desgracia irreversible





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