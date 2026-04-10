Alarma por la Morosidad en Argentina: Aumentan los Incumplimientos en Créditos y se Agrava la Situación en Billeteras Virtuales

El informe de la consultora 1816 revela un aumento preocupante en la morosidad de créditos en Argentina, especialmente en billeteras virtuales y entidades no bancarias. La mora de familias alcanza su nivel más alto desde 2004, mientras las altas tasas de interés y la situación económica complican el panorama.

La situación de morosidad en Argentina vuelve a generar preocupación. Un reciente informe de la consultora 1816, basado en datos de la Central de Deudores del Banco Central (CENDEU), revela un aumento en el incumplimiento de créditos durante febrero, con un enfoque particular en el deterioro de las billeteras virtuales y entidades no bancarias.

El reporte destaca el incremento de la irregularidad en los créditos otorgados por las entidades financieras, medido por los atrasos superiores a 90 días. En términos generales, la morosidad total del sector privado pasó de un 6,4% a un 6,7% en un solo mes. El deterioro es aún más evidente en el segmento de hogares, donde la situación se agrava. Los créditos a familias continúan mostrando una tendencia negativa, acumulando más de un año de deterioro sostenido. La mora en este segmento experimentó un aumento, pasando del 10,6% en enero al 11,2% en febrero. Lo más alarmante es que la mora de familias ha subido por decimosexto mes consecutivo, alcanzando su nivel más alto desde el año 2004, según advierte la consultora. Este fenómeno se produce en un contexto económico complejo y contradictorio, donde algunos indicadores macro muestran crecimiento, mientras que amplios sectores de la población enfrentan dificultades para cumplir con sus compromisos financieros. El informe señala la heterogeneidad del crecimiento económico, destacando el contraste entre sectores dinámicos como la energía y la minería, y otros más intensivos en empleo, como el comercio, la industria y la construcción, que siguen debilitados. El análisis de las entidades no financieras, incluyendo fintech, billeteras virtuales y otorgantes de crédito fuera del sistema bancario tradicional, revela una situación particularmente crítica. La mora en los créditos a hogares de estas entidades alcanzó el 29,9% en febrero, lo que representa un aumento significativo de más de dos puntos porcentuales en un mes y eleva los niveles de incumplimiento a casi tres veces los del sistema bancario. Aunque estas entidades representan alrededor del 17% del total del crédito a familias, su creciente participación en el mercado amplifica el impacto del deterioro. El informe subraya que el aumento de la morosidad no es un problema aislado de algunas entidades, sino una tendencia generalizada en todo el sistema. El deterioro se verificó en 28 de las 30 principales entidades financieras del país, confirmando el carácter sistémico del problema. El informe también relaciona el aumento de la morosidad con el nivel de las tasas de interés, que se mantienen elevadas a pesar de cierta estabilidad en la tasa de referencia del Banco Central. Los préstamos personales presentan tasas que rondan el 70%, lo que equivale a una Tasa Efectiva Anual (TEA) cercana al 100%, lo que dificulta el cumplimiento de las obligaciones. En el caso de las entidades no financieras, el costo del crédito suele ser aún mayor debido a comisiones y cargos adicionales. A esto se suma un contexto de deterioro en los ingresos reales y aumento del desempleo, lo que limita la capacidad de pago de los hogares. La morosidad en Argentina alcanzó niveles alarmantes durante 2025. Mercado Pago, la billetera virtual más grande del país, experimentó un aumento significativo en su ratio de irregularidad. Según datos oficiales de la Central de Deudores del Banco Central (CENDEU), la mora de Mercado Pago se triplicó en apenas 12 meses, pasando del 5,5% en enero de 2025 al 14,7% en enero de 2026. Este incremento encendió las alarmas en el sector financiero. La situación de Mercado Pago refleja un problema más amplio que afecta a todo el sistema. El Informe Sobre Bancos del BCRA reveló que la mora en créditos a hogares pasó de 2,67% a 10,6% en un año, el nivel más alto en casi dos décadas. Los números reflejan un círculo vicioso. Los argentinos solicitan créditos para cubrir sus necesidades básicas debido a la insuficiencia de sus ingresos, lo que a su vez dificulta su capacidad para cumplir con los pagos





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