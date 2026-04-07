Alarma por el resurgimiento de la coqueluche en Argentina: caen las coberturas de vacunación

El aumento de casos de coqueluche en Argentina preocupa a las autoridades sanitarias y expertos. La baja en las coberturas de vacunación es la principal causa del rebrote de esta enfermedad respiratoria contagiosa, que afecta principalmente a bebés.

El síntoma clave es una tos incesante: múltiples oleadas consecutivas que dejan a la persona con sensación de falta de aire. Esta situación no solo es incómoda y agotadora, sino que puede ser causada por una enfermedad grave e incluso fatal, especialmente en bebés menores de un año.

Este resurgimiento es consecuencia de una enfermedad que, gracias a la vacunación, estaba controlada hace años, pero que ahora, debido a la disminución de las tasas de inmunización, vuelve a representar un peligro significativo. El incremento de casos de coqueluche en Argentina ha encendido una señal de alerta entre infectólogos y autoridades sanitarias. Tras varios años de baja circulación, la enfermedad experimentó un aumento sostenido durante 2025, y la tendencia persiste en las primeras semanas de 2026, según datos publicados en el Boletín Epidemiológico Nacional durante la semana 11 del año. Conocida también como tos ferina o pertussis, la coqueluche es una infección respiratoria sumamente contagiosa que puede generar cuadros graves, particularmente en bebés. Los expertos coinciden en que la vacunación es la principal herramienta para prevenirla, ya que la vacuna preventiva está incluida en el Calendario Nacional de Vacunación: la triple bacteriana acelular. No obstante, se observa una reducción en las coberturas vacunales, situándose por debajo de los porcentajes ideales para frenar la circulación de la enfermedad: mientras que se debería vacunar a más del 95% de la población objetivo, la cobertura para la primera dosis ronda el 84% en niños, y las dosis de refuerzo, en algunos casos, alcanzan apenas el 46%.\Durante 2025, se notificaron en el país 6830 casos sospechosos de coqueluche, de los cuales 1206 fueron confirmados. Esta cifra representa el número más alto registrado desde 2020. Adicionalmente, se reportaron 11 defunciones, todas en menores de dos años. La tendencia continúa en 2026. En las primeras 11 semanas epidemiológicas ya se notificaron 824 casos sospechosos y se confirmaron 252. El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad confirma a LA NACION que estas cifras, publicadas en el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), reflejan el aumento de casos que se está registrando también en la ciudad, de forma similar a lo que ocurre en otros distritos del país. El fenómeno, sin embargo, no es exclusivo de Argentina. A nivel global, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó en 2024 más de 941.000 casos, lo que supone un incremento de 5,8 veces en comparación con el año anterior. En todo el continente americano, también se ha observado un aumento significativo entre 2023 y 2024, con un ligero descenso en 2025, aunque aún por encima de los niveles históricos. En Argentina, los casos confirmados durante 2025 se distribuyeron en 22 jurisdicciones, con una mayor concentración en la región central, especialmente en la provincia y la ciudad de Buenos Aires. Además, se detectó un brote en Tierra del Fuego. El grupo más afectado fue el de menores de un año, que concentró el 32,8 por ciento de los casos, con una incidencia particularmente elevada en bebés de hasta seis meses. Los datos de 2026 confirman esta tendencia. Los niños de cero a cinco años representan la mayor proporción de casos, con predominio nuevamente en los menores de un año. En este grupo de edad, más de la mitad corresponde a bebés de hasta seis meses, quienes presentan un mayor riesgo de complicaciones.\La coqueluche se caracteriza por una tos intensa y persistente que puede provocar episodios de falta de aire. “Es una tos convulsiva, con accesos repetidos que muchas veces terminan en internaciones y requieren oxígeno. En los niños pequeños, presenta una alta tasa de complicaciones y morbimortalidad”, explicó Natalia Chillo, directora coordinadora de Medicina Preventiva del municipio de Tigre y responsable del programa ampliado de inmunizaciones local. La especialista atribuyó el resurgimiento de la enfermedad directamente a la disminución en las coberturas de vacunación. “Como hay menos gente que se vacuna, hay más población susceptible y eso hace que estas enfermedades vuelvan a aparecer. Es una enfermedad inmunoprevenible, se previene con vacuna”, afirmó. En Argentina, la vacuna contra la coqueluche forma parte del Calendario Nacional de Vacunación y se aplica a los 2, 4 y 6 meses, con refuerzos entre los 15 y 18 meses, a los 5 años y a los 11 años. También está indicada para mujeres embarazadas a partir de la semana 20 de gestación, con el objetivo de proteger a los recién nacidos durante sus primeros meses de vida. Adicionalmente, se recomienda su aplicación en personal de salud que esté en contacto con menores de un año y en convivientes de recién nacidos prematuros de muy bajo peso. Esta estrategia busca crear un “escudo” de protección alrededor de los lactantes, que son el grupo más vulnerable. Sin embargo, las coberturas han ido disminuyendo durante varios años y se encuentran por debajo del 95 por ciento recomendado por los organismos internacionales





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