Alarma en las escuelas: Secuestran armas en colegios de San Martín y Buenos Aires

Dos incidentes en escuelas de San Martín y Buenos Aires revelan la preocupante presencia de armas de fuego en el ámbito educativo. Un arma fue encontrada en la mochila de una estudiante y otro adolescente exhibía un revólver en redes sociales.

La seguridad en las escuelas argentinas se vio nuevamente comprometida esta semana, con dos incidentes distintos que involucraron armas de fuego en instituciones educativas de San Martín y la Ciudad de Buenos Aires .

El primer caso, ocurrido en la Escuela Secundaria N°53 de Villa Ballester, San Martín, desencadenó una rápida intervención policial tras la alerta de una docente que sospechó de un alumno de sexto año. La denuncia llevó al descubrimiento de una pistola calibre .22 dentro de la mochila de una estudiante menor de edad, un arma que se encontraba cargada con cinco municiones y con un pedido de secuestro activo vigente.

Las autoridades detuvieron a un joven de 18 años, identificado como E.G.R. , bajo la acusación de tenencia y portación ilegal de arma de uso civil, mientras que la estudiante fue puesta a disposición de la justicia para determinar su grado de implicación en el incidente.

La investigación, a cargo de la UFI N°7 del Departamento Judicial de San Martín, se centra ahora en esclarecer cómo el arma llegó a la escuela y el papel que cada uno de los involucrados desempeñó en este preocupante suceso. Este incidente subraya la creciente preocupación por la presencia de armas en el entorno escolar y la necesidad de reforzar los controles y medidas de seguridad para proteger a los estudiantes y al personal docente.

Paralelamente, en la Escuela de Comercio N°5 “José de San Martín”, ubicada en el barrio porteño de Balvanera, se desató otra investigación luego de que un padre denunciara la circulación de fotografías en un grupo de WhatsApp escolar. Las imágenes mostraban a un adolescente de 16 años posando con un revólver en el baño del colegio, generando alarma entre la comunidad educativa.

La denuncia, presentada ante la Fiscalía Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°4, a cargo del fiscal Mauro Tereszko, llevó a un allanamiento en el domicilio del adolescente en Balvanera, autorizado por la jueza Alicia Baridón Gómez. Durante el operativo, realizado por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) y la División de Delitos contra la Niñez y Adolescencia de la Policía de la Ciudad, se secuestraron elementos clave para la investigación, incluyendo el teléfono celular del menor, una computadora portátil y un disco rígido.

Las fotografías habían sido compartidas utilizando la función de visualización única, acompañadas de la leyenda “La chispa está en 3ro 1ra”, lo que dificultó inicialmente su rastreo, pero la diligencia del padre al capturar pantallas de los intercambios resultó crucial para la investigación. Este caso pone de manifiesto el peligro del uso de las redes sociales y las aplicaciones de mensajería para exhibir armas y promover comportamientos violentos entre los jóvenes.

El adolescente imputado enfrenta cargos por intimidación pública, amenazas con armas y portación de arma de fuego, delitos que podrían acarrearle una pena máxima de siete años de prisión, según informó el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. Además, se reveló que el joven ya era investigado previamente por un caso de robo en el fuero de responsabilidad penal juvenil, lo que agrava aún más su situación legal.

Ambos incidentes han generado un debate sobre la necesidad de implementar medidas más estrictas para prevenir la entrada de armas a las escuelas y abordar las causas subyacentes de la violencia juvenil. Las autoridades educativas y policiales se encuentran trabajando en conjunto para fortalecer los protocolos de seguridad y promover una cultura de paz en las instituciones educativas.

La preocupación por la seguridad de los estudiantes y el personal docente es máxima, y se espera que estos casos sirvan como un llamado de atención para redoblar los esfuerzos en la prevención de la violencia y la protección de la comunidad educativa. La colaboración entre padres, escuelas y fuerzas de seguridad es fundamental para garantizar un entorno escolar seguro y propicio para el aprendizaje





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Armas En Escuelas Violencia Juvenil Seguridad Escolar San Martín Buenos Aires

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Junín: Un escape tranquilo cerca de Buenos Aires para desconectar y disfrutarCada vez más argentinos buscan escapadas cercanas a Buenos Aires para relajarse y disfrutar de la naturaleza y la gastronomía. Junín, con sus espacios verdes, la Laguna de Gómez y su ambiente tranquilo, se presenta como una excelente opción, especialmente con el Festival Pampa a la vista.

Read more »

Investigan a un adolescente por llevar un arma a una escuela en Buenos AiresLa justicia investiga a un joven de 16 años que ingresó con un arma de fuego a una escuela en Balvanera y se fotografió con sus compañeros. El adolescente quedó imputado y se realizó un allanamiento en su domicilio.

Read more »

Masa de aire polar, con frío y heladas: cuándo bajan las temperaturas en Buenos AiresEl informe del sitio especializado Meteored alerta por la llegada de una ola polar, con el primer frío del año. Cómo impactará en Buenos Aires.

Read more »

Buenos Aires le envía un mensaje a la Fórmula 1 con una multitudinaria exhibiciónUna gran concentración de público en Palermo, Buenos Aires, busca demostrar el fervor argentino por la Fórmula 1 y reactivar el interés por recuperar el Gran Premio en el país. El evento, impulsado por el piloto Franco Colapinto, busca atraer la atención de la F1 y mostrar el potencial de Argentina para volver al calendario.

Read more »

Escapadas cercanas a Buenos Aires: Open Door, un destino ideal para 'desenchufarse'Cada vez más argentinos buscan refugio en destinos cercanos a Buenos Aires para escapar del estrés. Open Door, en Luján, se destaca como una opción atractiva con naturaleza, gastronomía criolla y actividades recreativas.

Read more »

Feriado en Buenos Aires: Un Respiro Extra para Algunos Trabajadores en AbrilUn grupo de trabajadores de la provincia de Buenos Aires disfrutará de un feriado local el 30 de abril, extendiendo el fin de semana del Día del Trabajador a cuatro días. Una buena noticia tras un mes con pocos feriados nacionales.

Read more »