Alarma en la Selección Argentina y el Tottenham: Cuti Romero se lesiona y preocupa de cara al Mundial

El defensor argentino Cristian 'Cuti' Romero sufrió una lesión durante el partido del Tottenham contra Sunderland, encendiendo las alarmas en la Selección Argentina y el club. El incidente, que ocurrió a pocos meses del Mundial 2026, genera preocupación por la participación del jugador en el torneo.

A pocos meses del Mundial, la preocupación se cierne sobre la Selección Argentina y el Tottenham Hotspur. Cristian 'Cuti' Romero, defensor clave tanto para los Spurs como para la Albiceleste, sufrió una lesión en el partido contra Sunderland, generando alarma entre los aficionados y el cuerpo técnico. El incidente ocurrió a los 64 minutos del encuentro, cuando Romero, en un choque fortuito con su propio arquero, recibió un golpe en la zona de la rodilla.

Intentó continuar jugando, pero el dolor fue insoportable, obligándolo a abandonar el campo entre lágrimas. La situación es especialmente delicada dado el inminente inicio del Mundial 2026, donde Romero es considerado una pieza fundamental en la defensa argentina. Los gestos de dolor y las lágrimas del jugador reflejan la gravedad de la lesión, generando incertidumbre sobre su participación en el torneo más importante del fútbol mundial.\El Tottenham, por su parte, atraviesa un momento complicado en la Premier League. El equipo, que ya se encontraba en zona de descenso antes del partido, no logró reaccionar ante Sunderland y cayó derrotado. La derrota agrava la situación del club, que ahora se encuentra en el puesto 18° de la tabla, con 30 puntos. La lesión de Romero se suma a las dificultades del equipo y pone en riesgo la estabilidad defensiva del conjunto dirigido por Roberto De Zerbi. La baja del defensor es un duro golpe para los Spurs, quienes deberán encontrar soluciones para afrontar los próximos partidos sin una de sus figuras clave. Además, el rendimiento del equipo se ve afectado por factores externos, lo que genera aún más presión sobre el cuerpo técnico y los jugadores.\La lesión de Cuti Romero no solo impacta en el ámbito deportivo, sino que también genera una gran expectación y preocupación en Argentina. Lionel Scaloni, el entrenador de la Selección Argentina, estará atento a la evolución del defensor y espera ansiosamente el diagnóstico oficial de la lesión. La ausencia de Romero en el equipo nacional sería un duro golpe para las aspiraciones argentinas en el Mundial. El cuerpo técnico y los aficionados cruzan los dedos esperando una pronta recuperación y confían en que Romero pueda estar en óptimas condiciones para representar a su país en el torneo más importante del mundo. La afición argentina, pendiente del estado de salud del futbolista, envía mensajes de apoyo y aliento, esperando una pronta recuperación y su participación en la Copa del Mundo





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