El capitán Fernando Alarcón asegura que el Instituto se siente cómodo en su estadio ante el River Plate. Conoce los detalles del cruce en el Monumental de Alta Córdoba.

El capitán del Instituto, Fernando Alarcón, confirmó que el equipo disputará el partido de cuartos de final del Torneo Clausura contra River Plate en su propia sede, el estadio Monumental de Alta Córdoba. Esta decisión, que ya estaba tomada internamente por la directiva, cierra el ciclo de especulaciones que surgieron durante los últimos días sobre una posible mudanza al estadio Mario Alberto Kempes.

Seguridad interna en el Monumental de Alta Córdoba

Alarcón destapó que no existió ninguna duda dentro del plantel albirrojo sobre la sede del encuentro decisivo. El presidente del club, Juan Manuel Cavagliatto, informó desde el inicio que el partido se jugaría en Alta Córdoba, asegurando al grupo que la localía no estaría en juego. Esta claridad permitió que los jugadores se sintieran tranquilos y enfocados en su rendimiento, sin las distracciones que hubieran generado cambios de última hora.

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Preferencia por el estadio propio frente al Kempes

A pesar de que el estadio Mario Alberto Kempes es considerado una sede hermosa y agradable para los hinchas millonarios, la dirección técnica y los jugadores mantuvieron una postura firme. Alarcón resaltó que el equipo se siente especialmente cómodo jugando en casa, destacando la ventaja psicológica y logística que representa jugar en la sede que les pertenece. Esta comodidad es fundamental para potenciar el rendimiento deportivo en un partido de eliminación directa.

Análisis del rival River Plate y el desafío final

Frente al gigante del fútbol argentino, el capitán no subestimó la magnitud del enfrentamiento. Alarcón reconoció que River Plate es uno de los equipos más grandes del país y que el desafío requiere una preparación especial y rigurosa. La directiva y el cuerpo técnico han estructurado la semana de trabajo como si de una final se tratara, eliminando cualquier margen de error o recuperación posterior en caso de una derrota.

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Confianza tras la victoria ante Huracán

La confirmación de la sede llega en un momento de optimismo para la Gloria, tras la victoria de 2 a 1 frente al Huracán de la semana anterior. Este triunfo no solo sumó puntos valiosos, sino que también reforzó la confianza del grupo en su propia capacidad para imponerse en el Monumental de Alta Córdoba. El equipo busca ahora replicar esa solidez defensiva y efectividad ofensiva para dar un paso decisivo en el torneo.

Baja de Boris Wenger en las Selecciones

En otras noticias del deporte argentino, se confirmó que el defensa cordobés Boris Wenger será baja para el cierre del Nations Championship. El jugador de Los Pumas no viajará ante Escocia debido a motivos que afectan su participación inmediata, lo que representa un cambio en las opciones del cuerpo técnico nacional para el cierre de esta competencia continental.