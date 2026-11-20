Alan Varela enfrenta una crisis de juego en el Porto con solo cinco titularidades. El club argentino podría beneficiarse con una venta cercana a los 15 millones de euros.

El mediocampista Alan Varela, formado en las divisiones inferiores de Boca Juniors, está perdiendo su lugar como titular en el FC Porto, lo que ha disparado especulaciones sobre su posible salida en el inminente mercado de pases de enero. A pesar de haber sido convocado anteriormente por Lionel Scaloni para la Selección Argentina, su rendimiento en el Dragão ha sido insuficiente para mantenerse en la alineación básica del equipo.

Alan Varela pierde lugar en el once inicial

Alan Varela perdió terreno en Porto y podría dejar el club en este inminente mercado de pases. El mediocampista central, surgido de las categorías juveniles de Boca, ya demostró su nivel internacional al ser llamado por el seleccionador Lionel Scaloni. Sin embargo, su situación actual en el estadio Dragão es muy diferente a la de sus inicios.

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El jugador no ha logrado mantener la confianza del cuerpo técnico en la nueva temporada. Desde el inicio de las actividades competitivas, Alan Varela solo ha comenzado como titular en cinco de los once encuentros disputados por su equipo. Esta baja participación ha generado dudas sobre su continuidad a largo plazo en el proyecto del FC Porto.

Detalles de su bajo rendimiento deportivo

La estadística reciente refleja la falta de minutos del futbolista argentino en las canchas oficiales. Alan Varela ni siquiera ha logrado sumar minutos de juego en cinco de los once partidos de la campaña actual. Esta ausencia total de contribución ofensiva y defensiva en la mitad del calendario es un indicador claro de por qué su futuro en el club está en entredicho.

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Pese a haber mostrado sólidos rendimientos desde su arribo al Dragão a mediados del 2023, la nueva etapa bajo otras directrices técnicas ha cambiado la dinámica del vestuario. El jugador, que llegó con grandes expectativas, ahora se encuentra en una posición periférica que podría obligar al FC Porto a considerar su venta antes del cierre del mercado.

Boca Juniors se beneficia en caso de venta

Boca Juniors podría beneficiarse enormemente si se concretara una venta futura del volante. La entidad de La Boca está preparada para recibir una compensación financiera significativa que impactaría positivamente en sus cuentas. Esta oportunidad se abre debido a la decisión del FC Porto de liberar al jugador antes de lo previsto.

En caso de que el pase se cierre por el nuevo valor fijado, el club rosado recibiría alrededor de 15 millones de euros. Esta cifra representa más de 17 millones de dólares, una suma importante que permitiría fortalecer el plantel en las próximas temporadas. El mercado de transferencias de enero se perfila como el escenario ideal para materializar este negocio.

Impacto financiero y perspectivas futuras

La valoración de Alan Varela refleja su potencial original, aunque su momento actual en Portugal no coincide con ese valor de mercado. La gestión de su salida sería una estrategia financiera inteligente para el club argentino. La transferencia temprana evita que el valor baje más si el jugador sigue sin encontrar su lugar en el FC Porto.