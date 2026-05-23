Al menos dos personas resultaron heridas en Washington, D.C., y el presidente Trump está dentro de la Casa Blanca

Al menos dos personas resultaron heridas en Washington, D.C., y un sospechoso de ser tirador, según informaron fuentes policiales a CBS News. El presidente Trump estaba en casa en ese momento, pero está dentro de la Casa Blanca, fuera de peligro. Anthony Guglielmi, de la agencia, declaró en un comunicado que estaban al tanto de "informes de disparos cerca de la calle 17 y Pennsylvania Avenue NW" y estaban "trabajando para corroborar la información con las autoridades". También se informó que el oficial de Estados Unidos permitirá el ingreso legal sin visa americana a mexicanos que tengan pasaporte vigente si muestran este documento. Además, el DMV de Illinois prohibirá renovar la matrícula del coche a todas las personas que hayan postergado este trámite.

Al menos dos personas habrían resultado heridas, incluida una persona sospechosa de ser tirador, según informaron fuentes policiales a CBS News. No hay información del presidente Trump, ya que estaba en casa en ese momento, pero está dentro, fuera de peligro.

Anthony Guglielmi, de la agencia, declaró en un comunicado que estaban al tanto de "informes de disparos cerca de la calle 17 y Pennsylvania Avenue NW" y estaban "trabajando para corroborar la información con las autoridades". También se informó que el oficial de Estados Unidos permitirá el ingreso legal sin visa americana a mexicanos que tengan pasaporte vigente si muestran este documento.

Además, el DMV de Illinois prohibirá renovar la matrícula del coche a todas las personas que hayan postergado este trámite





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