Con un total de 1,8 billones de dólares, la serie valorada de los billetes estadounidenses contiene una firma que ha sido ininterrumpidamente ocupada en todos los billetes emitidos desde 1861 por el Tesorero de Estados Unidos hasta ahoraκειται de Donald Trump.

El nuevo presidente estadounidense, luego de tomar posesión, se encargará de realizar la importante tarea de firmar nuevos billetes estadounidenses, sustituyendo a aquel del Tesorero de Estados Unidos, un papel que ha sido ininterrumpidamente ocupado desde 1861 en todos los billetes de la serie valorada en 1.800 millones de dólares.

Esta acción es una vez cada 165 años y representa un nuevo comienzo en el cumplimiento simbólico y monetario de la única firma en todas y cada una de las emisiones monetarias de papel desde su creación en 1861. La decisión tomada por el gobierno estadounidense, tomada en el contexto de las acciones tomadas para asociar el nombre del presidente con instituciones y símbolos del estado, está basada en una serie de razones económicas y simbólicas.

Por otro lado, el gobierno ha aprovechado el poder de amplio rango que otorga la ley federal en cuanto a la impresión de las notas de la Reserva Federal, otorgando a este departamento amplio poder de modifican los diseños. Es decir, los bancos centrales siempre se han complacido con mantener ciertos elementos que deberían cumplir con ciertas condiciones, y muchas otras permiten el retrato de las personas muertas, pero no de las vivas.

La ley federal Socketete crean con el nombre del presidente sobre el papel moneda no resulta una infructuosa decisión ya que se ha utilizado en la historia para asociar instituciones y símbolos del estado





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