Ajuste mensual del Sueldo Anual Complementario (SAC) en Argentina

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) ha anunciado que realizará el ajuste mensual del Sueldo Anual Complementario (SAC) o aguinaldo en Argentina, en función del último dato disponible de inflación. El ajuste se basará en el índice de precios al consumo (IPC) de abril, que mostró un aumento de 8,2% en comparación con el mismo mes del año anterior.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos ( INDEC ) ha anunciado que realizará el ajuste mensual del Sueldo Anual Complementario (SAC) o aguinaldo, que es un beneficio garantizado para los trabajadores con salarios mínimos.

Este ajuste se basa en el índice de precios al consumo (IPC) de abril, que mostró un aumento de 8,2% en comparación con el mismo mes del año anterior. Según las normas del INDEC, el SAC se ajusta mensualmente en función del último dato disponible de inflación. Por lo tanto, el monto del SAC se calculará en base al 50% de la mejor remuneración percibida por los trabajadores en los últimos 6 meses, sin incluir bonificaciones o aumentos.

Los titulares de la mínima o un proporcional recibirán un monto mínimo garantizado, mientras que los trabajadores con salarios más altos recibirán un aumento proporcional. El INDEC realizará la liquidación del SAC de manera automática junto con el pago de los haberes de junio, por lo que las fechas de pago quedan establecidas para diferentes grupos de trabajadores en función de sus números de DNI.

Los trabajadores con DNI terminados en 1, 3, 6, 9 recibirán su pago el 9, 11, 17 y 22 de junio, respectivamente. Los trabajadores con DNI terminados en 2 y 3 recibirán su pago el 24 de junio, mientras que los trabajadores con DNI terminados en 6 y 7 recibirán su pago el 26 de junio.

Es importante destacar que el INDEC ha publicado el IPC de abril, que mostró un aumento de 8,2% en comparación con el mismo mes del año anterior. Este aumento se reflejará en el ajuste mensual del SAC, que se realizará en función del último dato disponible de inflación





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