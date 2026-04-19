Ajuste Fiscal Severo: Provincias Argentinas Sufren Brusca Caída en Transferencias Nacionales

Un informe del IARAF detalla una reducción de 17.735 millones de dólares en transferencias a las provincias argentinas entre enero de 2024 y febrero de 2026, como resultado de la política de ajuste del gasto público del gobierno de Javier Milei. La provincia de Buenos Aires es la más afectada en términos absolutos, mientras que La Rioja lidera las pérdidas per cápita. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la única excepción debido a una medida judicial.

La política de ajuste del gasto público impulsada por el gobierno de Javier Milei ha tenido un impacto significativo en las finanzas de las provincias argentinas. Durante los primeros 26 meses de gestión, se observa una reducción del gasto público equivalente al 5,7% del Producto Bruto Interno (PBI), orientada principalmente a la consecución del equilibrio fiscal y la obtención de superávit.

En este contexto de austeridad fiscal, los recursos girados por la Nación a las administraciones provinciales han experimentado una disminución considerable. Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) revela que la reducción acumulada de las transferencias automáticas y no automáticas, entre enero de 2024 y febrero de 2026, asciende a 17.735 millones de dólares, tomando como referencia el promedio mensual de 2023. Esta cifra, expresada en valores de febrero de 2026, se traduce en 35.559.293 millones de pesos. El análisis del IARAF detalla el impacto diferenciado en cada una de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). La disminución en las transferencias se distribuye de la siguiente manera: el 57% se atribuye a menores transferencias no automáticas, es decir, aquellas que dependen de decisiones discrecionales del gobierno central, y el 43% restante a menores transferencias automáticas, vinculadas a la recaudación de impuestos coparticipables. La provincia de Buenos Aires es la más afectada en términos absolutos, con una merma de 6.674 millones de dólares. Le siguen Santa Fe, con una pérdida de 653 millones de dólares, y La Rioja, con 594 millones de dólares. Sin embargo, al considerar la caída en términos per cápita, La Rioja, Tierra del Fuego y Santa Cruz se perfilan como las jurisdicciones más perjudicadas, con reducciones de 1.466, 626 y 583 dólares por habitante, respectivamente. En suma, el conjunto de las 23 provincias registró una caída acumulada de 5.446 millones de dólares (15.592.873 millones de pesos a valores de febrero de 2026) en concepto de transferencias automáticas. El informe del IARAF señala que la evolución de la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) ha sido un factor determinante en la reducción de las transferencias automáticas. Específicamente, la restitución de los certificados de exclusión de la percepción aduanera del impuesto en marzo de 2025 revirtió la suspensión implementada en marzo de 2023. Esta medida generó un mayor nivel de recaudación en el período base de comparación y, consecuentemente, un menor nivel de recaudación en los meses subsiguientes, afectando negativamente la base de cálculo para la distribución de fondos. No obstante, el informe también destaca que la actualización del valor real del monto fijo por litro del impuesto a los combustibles generó un impacto positivo en la recaudación de este tributo. Por otro lado, el Impuesto a las Ganancias, los impuestos internos y el Impuesto sobre los Bienes Personales tuvieron una incidencia negativa en las diversas reducciones de la carga tributaria implementadas entre enero de 2024 y febrero de 2026. Si se consideran las pérdidas absolutas sumando transferencias automáticas y no automáticas, la provincia de Buenos Aires lidera las mermas con 7.869 millones de dólares entre enero de 2024 y febrero de 2026, en comparación con el promedio mensual de 2023. Le siguen Santa Fe, con una pérdida de 1.206 millones de dólares, y Córdoba, con 955 millones de dólares. Al analizar estas cifras por habitante, La Rioja presenta la mayor pérdida, con 1.742 dólares, seguida por Tierra del Fuego y Formosa, con caídas de 954 y 875 dólares, respectivamente. La única excepción a esta tendencia es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Según la organización dirigida por el economista Nadin Argañaraz, este resultado se debe al cumplimiento de una medida cautelar dictada por la Corte Suprema, que ordenó la ampliación del coeficiente de coparticipación del 1,4% al 2,95%. En consecuencia, al considerar ambos tipos de transferencias, la CABA experimentó un incremento acumulado de 590 millones de dólares (549.855 millones de pesos a valores de febrero de 2026). El aumento en las transferencias no automáticas (702 millones de dólares) fue lo suficientemente significativo como para contrarrestar la disminución en las transferencias automáticas (-112 millones de dólares). Los gastos discrecionales, es decir, aquellos fondos enviados por la Nación por fuera de la coparticipación para cubrir aspectos específicos, fueron el rubro que experimentó el mayor ajuste. En los primeros 26 meses de gestión, la pérdida acumulada para las 23 provincias en este concepto fue de 12.880 millones de dólares (20.516.275 millones de pesos a valores de febrero de 2026). Este ajuste, más pronunciado que en las transferencias automáticas, agrava la situación fiscal de las provincias, que dependen en gran medida de estos recursos para financiar sus gastos corrientes y de inversión





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