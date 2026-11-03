Ajuste Alquileres Noviembre 2024 IPC y ICL

Calcule el aumento de alquiler en noviembre 2024 según el IPC o ICL. Detalles sobre la derogación de la ley 27.551, DNU 70/2023 y libertades contractuales vigentes para propietarios.

En el mes de noviembre aumenta el valor de los contratos de alquiler que cuentan con reajustes programados para esta fecha específica. Sin embargo, el porcentaje de incremento varía significativamente dependiendo del tipo de convenio vigente entre las partes.

Desde la derogación de la ley de alquileres en diciembre de 2023, los propietarios e inquilinos poseen plena libertad para decidir la duración del contrato, la frecuencia de las actualizaciones y el índice financiero que se utilizará para los ajustes. Este cambio normativo ha transformado radicalmente la dinámica del mercado de bienes raíces en Argentina, eliminando las restricciones anteriores.

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Contexto Legal y Derogación Norma 27.551

Existe un tipo de contrato que estuvo vigente hasta hace relativamente poco tiempo pero que actualmente ha perdido toda su fuerza legal: aquellos acuerdos firmados bajo el amparo de la Ley 27.551. Esta normativa anteriormente establecía contratos obligatorios por tres años con aumentos anuales basados en el Índice de Contratos de Locación. La derogación de esta ley se produce tras una serie de cambios legislativos recientes.

El origen de este cambio se remonta al 17 de octubre de 2023, cuando entró en vigor una nueva actualización de la normativa vigente. Meses después, el Decreto de Necesidad y Urgencia DNU 70/2023 derogó formalmente la ley de alquileres, estableciendo el 29 de diciembre de 2023 como la fecha límite para la vigencia de las restricciones anteriores. Este marco legal ha permitido una mayor negociación bilateral.

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Cálculos de Aumento con Índice IPC

Para los contratos más comunes bajo el nuevo régimen, el aumento en noviembre se calcula utilizando el Índice de Precios al Consumidor si el ajuste es cuatrimestral. Se toman en cuenta los últimos cuatro datos de inflación disponibles, correspondientes a los meses de junio con un 1,9%, julio con un 2,1%, agosto con un 1,7% y septiembre con un 1,9%. Al acumular estas variaciones mensuales, el incremento total alcanza aproximadamente el 7,81%.

En términos prácticos, si el alquiler del mes de octubre es de $700.000, el monto desde noviembre se eleva a aproximadamente $754.683. Para un valor de alquiler de $900.000, el nuevo importe resultante será de alrededor de $970.307. Estos cálculos reflejan la aplicación directa de la inflación acumulada en el período establecido contractualmente.

Uso del ICL y Coeficiente Casa Propia

Aunque el Índice de Contratos de Locación dejó de ser obligatorio, las partes pueden continuar utilizándolo si así lo estipularon en el contrato original. Para un acuerdo con actualizaciones cada cuatro meses, el incremento correspondiente a noviembre será de aproximadamente el 8,67%. Esto implica que un alquiler de $700.000 pasará a $760.718, mientras que uno de $900.000 ascenderá a cerca de $978.067.

También permanecen vigentes contratos firmados entre el 18 de octubre y el 28 de diciembre de 2023. Estos acuerdos utilizan el coeficiente Casa Propia para actualizaciones semestrales y fueron establecidos por tres años. Se trata de un universo reducido, ya que ese régimen estuvo activo poco más de dos meses antes de la derogación mediante el DNU 70/2023, y dichos contratos finalizarán este año.

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Nuevos Acuerdos y Dinámica de Mercado

En noviembre también finalizan varios acuerdos de alquiler. Esto incluye contratos pactados después de la derogación de la ley, así como aquellos firmados en el mismo mes de 2023 bajo la actualización anterior por tres años. El panorama actual del mercado muestra que la gran mayoría de los nuevos contratos se negocian libremente por dos años con ajustes cada tres o cuatro meses en pesos y vinculados a la inflación.

Es crucial notar que los valores publicados en el mercado tienden a ser más bajos que los precios que pagan actualmente los inquilinos. Esto se debe a una brecha generada entre el ajuste del ICL y los precios de nuevos contratos, la cual se está achicando debido a la desaceleración de la inflación. Tanto inquilinos que finalicen como los que continúen deben acordar nuevas condiciones bajo este escenario de libertad contractual.