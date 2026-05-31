Aislan en pabellón psiquiátrico al acusado del femicidio de Agostina Vega; su madre pide explicaciones

Claudio Barrelier, principal imputado por el femicidio de Agostina Vega, fue aislado en el pabellón psiquiátrico del penal de Bouwer tras intentar suicidarse. Su madre rompió el silencio y aseguró que necesita una explicación de su hijo. La pareja del acusado también habló y negó haber notado algo sospechoso en la vivienda allanada.

El principal acusado por el femicidio de Agostina Vega , identificado como Claudio Barrelier , se encuentra aislado en una unidad especializada del penal de Bouwer, luego de haber intentado quitarse la vida en múltiples oportunidades desde su detención.

Fuentes penitenciarias confirmaron que Barrelier permanece alojado en el pabellón psiquiátrico bajo estricta vigilancia, con monitoreo constante de profesionales de la salud mental. La medida fue adoptada tras detectar conductas autolesivas que pusieron en alerta al personal del servicio penitenciario, aunque hasta el momento las autoridades judiciales no difundieron información oficial sobre su estado médico ni sobre las evaluaciones psicológicas en curso.

En paralelo, la madre del acusado rompió el silencio y habló por primera vez desde que se produjo el hallazgo del cuerpo de la adolescente. En declaraciones a la prensa, la mujer, identificada como Brizuela, manifestó su profundo shock y desconcierto ante los hechos.

'Todavía estoy en shock. Me cuesta creer todo esto. No quiero prender la televisión', expresó entre lágrimas. Agregó que necesita una explicación de su hijo sobre lo ocurrido: 'Que me explique por qué'.

La mujer aseguró que desconocía los antecedentes judiciales que registraba Barrelier y afirmó que no lo crió con esos valores.

'Era un solcito, lo quería todo el mundo', recordó sobre su infancia. Además, relató que el día del hallazgo de Agostina coincidió con su cumpleaños número 61, una jornada transcurrida entre el dolor y la incertidumbre.

Por otro lado, la pareja de Claudio Barrelier, quien residía junto a su hija en la vivienda allanada en barrio Cofico, también se pronunció. La mujer sostuvo que nunca advirtió situaciones sospechosas dentro de la propiedad y que desde el primer momento colaboró con la fiscalía.

'Desde un primer momento me presenté en la fiscalía y dejé que entraran y se fijaran', manifestó. Consultada sobre cómo no percibió movimientos o ruidos que pudieran llamar la atención, respondió que no tenía conocimiento de lo que ocurría.

La prueba clave en la investigación es el momento registrado por cámaras de seguridad en el que un Ford Ka negro con el capot despintado ingresa y sale de un descampado, lo que habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de la víctima. El caso continúa bajo investigación y se esperan nuevas pericias para determinar la responsabilidad del acusado en el femicidio de Agostina Vega





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