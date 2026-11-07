Aislamiento diplomático de Javier Milei y riesgo país escalan a 940 puntos

El presidente argentino enfrenta aislamiento por alinearse con Trump. El riesgo país sube a 940 puntos mientras Lula gana en Brasil.

La administración del presidente Javier Milei acumula señales claras de aislamiento geopolítico tras su subordinación estratégica a Washington y la figura de Donald Trump en Sudamérica. Este alineamiento ideológico ha sufrido recientes derrotas en Estados Unidos y muestra retrocesos significativos en Israel, evidenciando los límites de su doctrina exterior.

Derrota de ultraderecha en Brasil expone límites

El triunfo electoral de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil ha expuesto directamente los límites geopolíticos del corolario Trump de la doctrina Monroe en América Latina. Mientras gobiernos de Chile, Colombia y Perú buscan fortalecer vínculos pragmáticos con el principal socio del Mercosur, Milei insiste en anteponer su enemistad ideológica a los intereses comerciales nacionales.

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Escándalo Flávio Bolsonaro y fuga con patente argentina

La relación bilateral se ve comprometida por el escándalo de la fuga de Flávio Bolsonaro con aval oficial argentino, lo que pone en riesgo negocios de empresas locales dependientes del mercado brasileño. La reticencia a entablar un vínculo institucional formal con Brasil, sumada a estos hechos, genera incertidumbre económica y política para la región.

Visita papal y reivindicación del Mercosur en Uruguay

Durante su paso por Uruguay, el papa León XIV reivindicó al Mercosur como espacio de cooperación regional, destacando el papel de Montevideo como sede de la Secretaría del bloque. El mensaje pontificio pidió perseverar en el respeto al derecho y la negociación, un enfoque relegado por la diplomacia libertaria que prioriza afinidades personales sobre acuerdos regionales.

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Victoria demócrata condiciona ayuda financiera estadounidense

La aplastante victoria demócrata en las legislativas de Estados Unidos podría condicionar severamente la ayuda financiera que el Gobierno argentino daba por descontada. Proyectos para auditar o bloquear la asistencia dejan expuesta la fragilidad del programa económico liderado por Luis Caputo, sostenido en expectativas de rescates del Tesoro norteamericano.

Riesgo país escala a 940 puntos por desconfianza global

En la semana que cierra, el riesgo país escaló hasta tocar los 940 puntos, reflejando la desconfianza internacional hacia la estrategia actual. Analistas señalan que Argentina confunde alineamiento con política exterior, mientras otras potencias medias diversifican alianzas para preservar su autonomía estratégica en un mundo multipolar.