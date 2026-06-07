Airbus completa primer vuelo de prueba de avión para rutas sin escalas y se acerca eclipse solar histórico

Airbus ejecutó exitosamente el primer vuelo de prueba de su nueva aeronave de ultra-largo alcance desde Francia, avanzando hacia vuelos sin escalas entre Australia y Europa/EE.UU. Qantas prioriza confort sobre capacidad. Además, se prevé eclipse solar récord y novedades en mercados cambiarios y gastronomía.

Airbus realizó con éxito el primer vuelo de prueba de una aeronave diseñada para viajes de larga distancia, con el objetivo de conectar Australia con destinos como Londres y Nueva York sin escalas.

El evento, llevado a cabo desde Toulouse, Francia, incluyó evaluaciones técnicas de sistemas críticos como combustible y control de temperatura, esenciales para alcanzar una autonomía sin precedentes. Qantas, la aerolínea asociada, priorizará el confort reduciendo el número de asientos e incorporando zonas para caminar. Este hito marca un avance hacia la Certificación final, despite observaciones iniciales por el tanque adicional.

Paralelamente, se acerca el eclipse solar más largo del siglo, que convertirá el día en noche y no se repetirá en 157 años. En otros mercados, México restringe movilidad sin pasaporte vacunado, Singapur y Nueva York operan vuelos de 18 horas, y el dólar blue dominical abre la semana financiera. En Buenos Aires, el chef Pietro Sorba lanza menú italiano





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