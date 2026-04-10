Ahorro en Combustibles: Guía de Descuentos para Abril de 2026

Descubra las mejores promociones y descuentos para ahorrar en nafta y gasoil en abril de 2026. Información detallada sobre beneficios por marca, bancos y aplicaciones, incluyendo topes y condiciones.

Los incrementos en los precios de los combustibles, exacerbados por la situación en Medio Oriente, impactan directamente en el bolsillo de los consumidores al cargar nafta o gasoil. No obstante, los automovilistas tienen a su disposición numerosas opciones para ahorrar y aliviar esta carga económica durante abril de 2026.

Las estaciones de servicio de todo el país, operadas por diversas marcas, ofrecen promociones semanales, descuentos por el uso de aplicaciones, tarjetas de crédito y programas de beneficios, así como incentivos para cargas nocturnas y autoservicio. Esto brinda la oportunidad de reducir significativamente el gasto en combustible, pudiendo llegar a ahorrar hasta un 30% del precio indicado por los surtidores. A continuación, se detalla un análisis marca por marca de las principales ofertas de descuento disponibles en combustibles para el mes de abril de 2026, incluyendo los topes de ahorro, las condiciones de cada promoción y toda la información relevante, según un relevamiento realizado por Clarín. YPF, por ejemplo, presenta diversas alternativas. Los socios del programa Serviclub que abonen a través de la App YPF se benefician con un 6% de ahorro, sin límite, en cargas realizadas entre las 0:00 y las 6:00 horas, y con un 3% de ahorro, también sin tope, en la modalidad de autodespacho, acumulable con la promoción nocturna. Adicionalmente, los socios del ACA disfrutan de un 5% de descuento en estaciones adheridas, con un tope mensual de $14.500. Además, YPF ha establecido alianzas estratégicas con bancos, tarjetas y billeteras virtuales, ofreciendo beneficios que, en muchos casos, se suman a los anteriores. Estas alianzas incluyen descuentos del 20% con Banco Macro los miércoles pagando con crédito Visa Platinum, con un tope de $15.000 mensuales, y del 30% para clientes Selecta con Visa Signature, con un tope de $25.000. Shell, Axion y otras estaciones también ofrecen atractivas promociones. Shell, a través de su app Shell Box, ofrece un 10% de ahorro los miércoles en combustibles V-Power, con un tope de $4.000 semanales. Además, Shell colabora con tarjetas y apps como Tarjeta 365, que brinda un 10% en combustibles V-Power de lunes a viernes, con un tope de $4.000 semanales, y un 5% en nafta súper, con un ahorro máximo de $2.000 por semana. Axion, a través de su app ON, otorga un 10% de descuento los lunes y viernes en combustibles Quantium, con topes de ahorro mensuales que varían según el nivel del usuario, entre $6.500 y $12.000 para nafta, y un tope quincenal de $6.500 para diésel. Axion también cuenta con acuerdos con bancos, por ejemplo, Banco Comafi ofrece 10% de descuento los lunes pagando con débito o crédito a través de MODO, con un tope de reintegro semanal de $5.000; para clientes Premium y Platinum, el descuento es del 20% con un tope semanal de $8.000. También es importante destacar las promociones de Banco Nación con un 25% de descuento los viernes pagando desde MODO BNA+ con QR y con crédito Visa o Mastercard, con un tope de reintegro de $13.000 mensuales





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