Ahorristas consumen el superávit comercial y divisas de deuda: El dólar 'barato' impulsa el atesoramiento

La demanda de dólares para atesoramiento por parte de individuos está agotando las divisas provenientes del comercio exterior y la emisión de deuda, impulsada por un dólar percibido como 'barato'. El primer bimestre del año revela un consumo masivo de divisas, con implicaciones para la estabilidad económica y la urgencia de eliminar restricciones cambiarias.

Los ahorristas aprovechan el dólar 'barato' y consumen el total del superávit comercial de bienes y casi la mitad de las divisas provenientes de la emisión de deuda en el exterior. Este fenómeno se observó en el primer bimestre del año, periodo durante el cual se consumieron cerca de u$s5.700 millones, coincidiendo con las vacaciones de verano, momento en que millones de argentinos viajaron al extranjero.

El monto no es aún mayor debido a la elevada dolarización del año anterior, previo a las elecciones legislativas, lo cual limita la demanda actual, ya que muchos utilizan los fondos adquiridos en ese período. Entre enero y febrero, los individuos realizaron compras netas de dólares por u$s5.698 millones en el mercado oficial de cambios, según las últimas estadísticas del Banco Central. La mayor parte de este monto corresponde a la compra de 'billetes sin fines específicos', que totalizó u$s4.157 millones. La autoridad monetaria señala que una parte significativa de esta cantidad se deposita en cuentas locales o se emplea para abonar consumos en moneda extranjera con tarjetas, lo que implica que no sale del sistema financiero. Si bien la demanda ha disminuido en comparación con los picos registrados en septiembre y octubre del año pasado, impulsados por la incertidumbre electoral tras el triunfo inicial del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, los datos reflejan un nivel relativamente alto: incluso con la elevada dolarización de aquellos meses, cuando muchas personas aún conservan grandes cantidades de dólares, el registro del primer bimestre superó significativamente al del mismo periodo del año anterior, que fue de casi u$s1.700 millones.\El Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) realiza una observación relevante: la mayor parte de los dólares que ingresan al país a través del comercio y las finanzas terminan en manos de los individuos, atesorados. Específicamente, en el primer bimestre, de acuerdo con los datos del BCRA, la balanza comercial de bienes presentó un saldo neto positivo de u$s4.000 millones, mientras que los préstamos internacionales a empresas privadas establecidas en el país fueron positivos por u$s3.800 millones. En contraste, como se mencionó anteriormente, en ese lapso los individuos demandaron casi u$s5.700 millones en el mercado oficial de cambios. Esto implica que, mediante la compra directa de billetes y consumos en moneda extranjera con tarjetas, consumieron: La totalidad del superávit comercial de bienes (u$s4.000 millones) y casi la mitad de los ingresos de divisas correspondientes a las emisiones de títulos de deuda en el exterior por parte de las empresas (u$s3.800 millones). 'Las dos fuentes más importantes de ingresos de dólares al país se están utilizando principalmente para el atesoramiento de dólares por parte de la población. Esto se explica por la incertidumbre y las malas experiencias del pasado, pero no es deseable ni sostenible. La estabilidad en el mercado se basa en satisfacer la demanda de dólares para atesorar con las divisas generadas gracias a la contracción de las importaciones, lo cual mantiene el superávit comercial, y al ingreso de dólares por endeudamiento en el exterior', destaca la entidad en su informe. \Desde abril del año pasado, cuando el presidente Javier Milei flexibilizó los controles cambiarios, hasta febrero de este año, según los últimos datos oficiales disponibles, las compras netas de dólares por parte de individuos alcanzaron u$s41.556 millones. De este total, u$s37.151 millones corresponden a compras de 'billetes sin fines específicos', lo que sugiere que el atesoramiento explica una gran parte de la demanda acumulada en los últimos once meses. Es importante destacar que el total incluye el saldo de abril completo, y la liberación de los controles cambiarios se implementó a mediados de ese mes. Si se excluye abril del cálculo, el acumulado hasta febrero es de u$s39.309 millones. Además, es relevante considerar que aún se desconoce el saldo de marzo, dato que el Banco Central publicará a finales de este mes. Durante este periodo, el pico de la demanda de dólares se registró en septiembre y octubre, entre las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires y las nacionales. El temor del mercado a un triunfo del kirchnerismo en las elecciones nacionales, tras la victoria en la provincia de Buenos Aires, provocó un aumento de la demanda neta a u$s6.857 millones en septiembre y u$s5.068 millones en octubre. La menor demanda se observó en noviembre, cuando descendió a u$s1.596 millones, debido a la calma del mercado tras el contundente triunfo de Milei. Idesa insiste en la necesidad de acelerar el fin del cepo para evitar una nueva crisis. Es crucial acelerar el camino hacia un régimen cambiario, monetario y financiero definitivo. Es fundamental eliminar el cepo cambiario restante para que haya total libertad de transacciones cambiarias, legalizar el dólar y permitir que el tipo de cambio y las tasas de interés se determinen por el mercado





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