Ahmed Artan, entrenador somalí, recibe respaldo popular pese a bloqueo migratorio de EE.UU.

Tras ser impedido su ingreso a Estados Unidos, el nuevo técnico de la selección somalí gozará de amplio apoyo ciudadano y del gobierno, que ha iniciado gestiones diplomáticas con Washington y la FIFA para revertir la medida.

Decenas de ciudadanos se reunieron en la capital para recibir a Ahmed Artan , recién nombrado entrenador de la selección de fútbol de Somalia, en una emotiva ceremonia de bienvenida que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Los manifestantes le entregaron ramos de flores y una enorme bandera nacional que quedó sobre sus hombros como una capa simbólica, mostrando el orgullo y la esperanza de un pueblo que anhelaba ver a su equipo competir en la mayor cita deportiva del planeta. Artan, visiblemente conmovido, agradeció el apoyo incondicional de su gente y dejó claro que no pensaba rendirse ante los obstáculos.

"No estoy molesto porque me hayan devuelto desde Estados Unidos; seguiré trabajando con ahínco y no permitiré que la adversidad me desanime", declaró, mientras reiteraba su objetivo de marcar un hito histórico en el próximo Mundial, la primera vez que un somalí dirige a un conjunto que aspira a participar en el torneo. Durante los últimos días, el entrenador recibió una avalancha de mensajes de respaldo tras conocerse la decisión de las autoridades migratorias estadounidenses de impedir su ingreso al país.

La medida, anunciada sin previo aviso, generó una fuerte oleada de protestas y críticas tanto dentro como fuera de Somalia. El ministro de Juventud y Deportes, Mohamed Abdulkadir Ali, calificó la expulsión como "lamentable" y anunció que el gobierno somalí había iniciado gestiones diplomáticas para solicitar explicaciones a Washington y a la FIFA, argumentando que la exclusión del entrenador vulnera los principios de igualdad y el derecho de los atletas a competir sin discriminación.

En el mismo comunicado, el Canciller somalí subrayó que el caso será llevado a la esfera internacional y que se buscará la intervención de organismos deportivos para garantizar que el equipo pueda contar con su dirigencia sin interferencias externas. La comunidad internacional observó con atención el desarrollo de los acontecimientos.

Expertos en derecho deportivo han señalado que la FIFA tiene la obligación de velar por la libre circulación de entrenadores y jugadores, y que cualquier restricción impuesta por un gobierno debe estar debidamente justificada y no puede afectar la integridad competitiva de los torneos. Mientras tanto, en las calles de Mogadiscio y otras ciudades somalíes, la población continuó expresando su respaldo a Artan mediante pancartas, cánticos y la difusión masiva de imágenes que mostraban la bandera ondeando sobre los hombros del técnico como un símbolo de unidad nacional.

La expectativa crece ahora de que, si se logra superar el escollo migratorio, Somalia pueda escribir su propia página en la historia del fútbol mundial, convirtiéndose en el primer país del Cuerno de África en disputar la fase final del Mundial bajo la dirección de un entrenador local





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