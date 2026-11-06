AHF Argentina promuebe diagnóstico temprano de VIH en Marcha del Orgullo 2025

AHF Argentina instala puntos de testeos rápidos gratuitos durante la Marcha del Orgullo en Buenos Aires para combatir el estigma del VIH y promover la salud sexual en la comunidad LGBTIQ+.

AHF Argentina, una organización líder en la lucha contra el VIH y el sida, ha confirmado su participación activa en la Marcha del Orgullo que tendrá lugar en la Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa tiene como objetivo principal fomentar el diagnóstico temprano de las infecciones de transmisión sexual y reducir el estigma social asociado al virus. Esta movilización se convertirá en un espacio clave para que la ciudadanía acceda a información veraz y servicios de salud gratuitos en el corazón de la capital.

Cronograma y ubicación del evento en la capital

El encuentro central de la jornada está programado para el sábado 7 de noviembre. La actividad se desarrollará en un horario específico que abarca desde las 10:00 hasta las 14:00 horas. La ubicación exacta del puesto de atención será el tramo de la calle situado entre las avenidas Belgrano y Moreno. Este punto estratégico en la Ciudad de Buenos Aires ha sido seleccionado para maximizar la visibilidad y facilitar el acceso a los servicios preventivos.

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Pruebas rápidas y confidenciales sin costo alguno

Durante las horas establecidas, se ofrecerán pruebas de diagnóstico rápido y totalmente confidenciales. Estas muestras se aplicarán sin ningún costo para la persona usuaria y estarán abiertas a toda la población interesada en conocer su estado serológico. La instalación buscará desmitificar el proceso de testeo, presentándolo como un acto de autocuidado y responsabilidad personal frente a las infecciones de transmisión sexual.

El camión de campaña Ahora más que nunca

AHF Argentina también integrará una caravana de camiones que recorrerán las calles porteñas con su campaña "Ahora más que nunca". Esta propuesta visual busca visibilizar la urgencia de políticas públicas efectivas de prevención y la eliminación de prejuicios. Además, el vehículo contará con dos DJs que proporcionarán música en vivo, combinando el mensaje de salud con un ambiente festivo y de resistencia cultural.

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Datos epidemiológicos críticos en Argentina

Los datos actuales revelan una necesidad apremiante de ampliar las oportunidades de acceso a las pruebas. Un relevamiento propio de AHF Argentina indica que 3 de cada 10 nuevos diagnósticos corresponden a personas que nunca se habían realizado un test. Según el Boletín Epidemiológico N° 42 sobre Respuesta al VIH y las ITS en Argentina, se notifican alrededor de 6.900 nuevos diagnósticos de VIH por año. La cifra subraya que el 49% de los casos se detecta de manera tardía.

Impacto del tratamiento y el principio I=I

Conocer el resultado del testeo permite iniciar un tratamiento médico adecuado que mejora significativamente la calidad de vida. Cuando una persona logra mantener una carga viral indetectable, no transmite el virus por vía sexual, principio conocido como Indetectable=Intransmisible (I=I). Este concepto es fundamental para las campañas de concientización, ya que demuestra que el tratamiento es también una herramienta de prevención directa. AHF Argentina destaca la importancia de disponer de preservativos y pruebas para otras infecciones, como la sífilis, cuyo aumento representa otra preocupación sanitaria vigente.