Ahí vamos: El álbum que marcó el regreso de Cerati al rock

Un análisis profundo de Ahí vamos, el exitoso álbum solista de Gustavo Cerati que significó su regreso al rock con un sonido más enérgico, incluyendo detalles sobre su creación, las canciones icónicas y el impacto que tuvo en su carrera y en la música latinoamericana.

En abril de 2006, Gustavo Cerati , una figura icónica del rock en español, lanzó Ahí vamos, un álbum que marcó un hito en su carrera solista y consolidó su regreso a un sonido más puro y enérgico de rock. Este trabajo discográfico representó un punto de inflexión, un retorno a las raíces musicales que lo influenciaron en su juventud, incluyendo a bandas legendarias como Queen y Led Zeppelin.

El artista sintió la necesidad de conectar nuevamente con las emociones que había despertado en sus seguidores durante la época dorada de Soda Stereo, su banda anterior. Ahí vamos, compuesto por trece canciones, fue presentado con una ambiciosa gira que recorrió Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, ofreciendo setenta conciertos que cautivaron a una audiencia diversa y ávida de su música. Este álbum no solo fue un éxito de crítica y ventas, sino que también lideró las listas de reproducción en plataformas de streaming como Spotify, reafirmando la vigencia y el impacto de Cerati en la escena musical. \El álbum Ahí vamos, con cortes emblemáticos como “Crimen”, “Adiós”, “Lago en el cielo”, “Me quedo aquí” y “La excepción”, se convirtió en un referente de la música en español. El título del álbum, según Cerati, surgió de la expresión “ahí va”, enfatizando el movimiento y la dinámica constante de la vida. Para él, lo más importante no era el destino final, sino el proceso de avanzar y experimentar. La portada del álbum, una fotografía en blanco y negro realizada por Nora Lezano en el estudio Unísono, propiedad de Cerati, muestra al artista en pleno vuelo creativo, con su guitarra en alto. El diseño, a cargo de Ezequiel San Pablo, capturó la esencia del álbum: energía, pasión y la búsqueda constante de nuevas experiencias. Una de las canciones más destacadas del álbum, “Crimen”, tiene una historia particular. Cerati, inicialmente, había pensado en ofrecerla a Shakira, pero finalmente decidió incluirla en su propio disco. La canción, una balada rockera con tintes de misterio, fue un éxito rotundo. La letra, según Cerati, aborda la sensación de un “crimen sin resolver” al final de una relación. El coproductor del álbum, Tweety González, jugó un papel crucial al convencer a Cerati de incluirla. El videoclip de “Crimen”, dirigido por Joaquín Cambre, también contribuyó a su éxito. Cambre se inspiró en la melodía y la cadencia de la canción para crear una narrativa visual inspirada en el cine negro, un género que le apasiona. El rodaje, que involucró a Cerati en un proceso creativo intenso, culminó en un video que se convirtió en un clásico. El éxito de Ahí vamos se tradujo en múltiples reconocimientos, incluyendo dos Premios Grammy, uno por mejor álbum de rock y otro por mejor canción rock (“Crimen”), así como varios Premios Gardel. Durante este período, Cerati también colaboró con Shakira en la producción de cuatro temas para su álbum Oral Fixation Vol. 2. La influencia de Cerati en la música latinoamericana es innegable, y Ahí vamos es un testimonio de su genialidad y su habilidad para conectar con el público a través de letras profundas y melodías cautivadoras. El álbum sigue siendo relevante y continúa inspirando a nuevas generaciones de músicos





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