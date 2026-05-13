Agustina Guz abandona Bake Off Argentina para lanzarse a la venta de cuerpos XXL

En 2020, Agustina Guz saltó a la fama al quedar en el tercer puesto en Bake Off Argentina. Luego de experimentar la popularidad y la polémica tras la eliminación de Samantha Casais y la elección de Damián Basile como vencedor, la ex participante abandonó la pastelería y lanzó una línea de lencería plus size bajo el nombre de D-talle by Aguz. Luego de la presión en redes sociales y la demanda por el producto, Agustina pudo ultimar su marca y comenzar a comercializar sus primeros corpiños.

Agustina Guz saltó a la fama con Bake Off Argentina en 2020 y después aprovechó ese alcance para abordar una problemática común entre muchas mujeres: la falta de corpiños XXL (talles 100-135).

Emocionada por la repercusión en las redes sociales, Agustina se involucró en la polémica desde adentro del programa, en el que se bautizaron como 'Intrusos de las tortas'. Desde entonces, ha abandonado la pastelería para dedicarse a vender lencería plus size, creando una marca enfocada en las mujeres de busto grande





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