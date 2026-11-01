Agustín Rossi presenta proyecto para entornos digitales seguros en Argentina

El diputado Agustín Rossi impulsó una nueva legislación para garantizar entornos digitales seguros, estableciendo límites de tiempo, privacidad y sanciones para plataformas tecnológicas.

El diputado nacional Agustín Rossi presentó formalmente un proyecto de ley diseñado para garantizar entornos digitales seguros para la población infantil y adolescente de Argentina. Esta iniciativa legislativa busca abordar directamente un problema crítico que ya afecta la vida cotidiana de millones de familias en el país, estableciendo obligaciones claras para las empresas tecnológicas. El objetivo principal es proteger la salud, el descanso y la privacidad de las personas menores de edad en el ámbito virtual.

Marco regulatorio de seguridad digital

Los fundamentos del proyecto toman como antecedente relevante un fallo judicial estadounidense contra Meta, así como las medidas de protección descritas en esa resolución. La idea central es que los niños y niñas de Argentina tengan las mismas garantías que sus pares en Estados Unidos, bajo la premisa de que si las plataformas pueden ofrecer servicios más seguros en otros países, también deben hacerlo aquí. Rossi sostiene que, al igual que el Estado fija condiciones de seguridad para los juguetes, los alimentos o el transporte escolar, debe establecerlas también para los servicios digitales que usan diariamente millones de menores.

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La propuesta extiende al entorno digital una responsabilidad de protección que el Estado ya ejerce en otros ámbitos, como el horario de protección al menor. Es importante destacar que la propuesta no plantea una prohibición general del uso de los entornos digitales ni un control de opiniones. Su eje es establecer un marco de seguridad mediante reglas precisas sobre el diseño, el funcionamiento y las condiciones de acceso a redes sociales, servicios de video con interacción, videojuegos en línea y sistemas de inteligencia artificial conversacional.

Límites de tiempo y privacidad por defecto

Frente a empresas de alcance global, la iniciativa advierte que las familias y las escuelas no pueden asumir solas la protección de niñas, niños y adolescentes. Por esa razón, se propone una intervención activa del Estado que obligue a las plataformas a incorporar medidas de seguridad estrictas y a responder por sus incumplimientos. Entre las principales disposiciones, el proyecto prevé para las cuentas protegidas un límite de uso por defecto de dos horas diarias por grupo empresarial. Este límite solo podrá ser ampliado por los responsables parentales, asegurando que el control final reste en las manos de los padres o tutores.

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Además de los límites de tiempo, la normativa establece pausas obligatorias durante el uso y garantiza un descanso nocturno ininterrumpido para los menores. La privacidad se convierte en un estado por defecto en todas las plataformas, desactivando el desplazamiento infinito y la reproducción automática, mecanismos que suelen fomentar el uso compulsivo. Asimismo, se fija una edad mínima de 13 años para registrarse en redes sociales y determinados servicios de inteligencia artificial, estableciendo mecanismos de acreditación de edad que preserven estrictamente la identidad de los usuarios.

Sanciones y paridad internacional

El proyecto incorpora una regla de paridad fundamental, asegurando que las plataformas no ofrezcan en Argentina menos protección que la que ya aplican a menores en otros países. Esto elimina la posibilidad de que las empresas operen con estándares más bajos en mercados emergentes. Para evitar el uso indebido de datos, se prohíbe utilizar las conversaciones de menores con sistemas de inteligencia artificial para entrenar modelos o realizar publicidad. Esta medida busca proteger la integridad psicológica y la información sensible de los jóvenes en un entorno cada vez más mediado por algoritmos.

La Agencia de Acceso a la Información Pública sería designada como la autoridad de aplicación para supervisar el cumplimiento de esta nueva legislación. El régimen de sanciones contempla multas severas que pueden llegar hasta el 6% de la facturación anual de las empresas infractoras. Esta cláusula disuasoria busca garantizar que los costos de cumplir con la protección infantil sean una prioridad estratégica para las grandes tecnológicas, asegurando así un futuro digital más seguro y regulado para las nuevas generaciones argentinas.