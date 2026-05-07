Agustín Canobbio, en los planes de River Plate: 'Si me llama Enzo...'

El mediocampista uruguayo Agustín Canobbio, actual jugador de Fluminense, expresó su alegría por estar en los planes de River Plate para el próximo mercado de pases. Aunque tiene contrato hasta 2028 en Brasil, el jugador no descartó la posibilidad de sumarse al club argentino, destacando la importancia de la institución para los futbolistas uruguayos.

El mediocampista uruguayo Agustín Canobbio , actualmente en Fluminense , no ocultó su emoción al enterarse de que está en los planes del técnico Eduardo Coudet para el próximo mercado de pases de River Plate .

En una entrevista, el jugador dejó en claro su admiración por el club y su deseo de sumarse al equipo millonario, aunque aún tiene contrato con el club brasileño hasta diciembre de 2028. Canobbio, quien surgió de las divisiones inferiores de Fénix y tuvo un destacado paso por Peñarol, afirmó que es un orgullo que se fijen en su trabajo y en su fútbol, destacando que viene realizando un buen desempeño y que se avecinan cosas positivas en su carrera.

Además, recordó que su padre, Osvaldo, jugó en varios equipos argentinos durante la segunda mitad de los años 90, como Newell's, Deportivo Español, Talleres, Racing y Huracán. La historia de River Plate con jugadores uruguayos es larga y exitosa, con nombres como Walter Gómez, Nelson Gutiérrez, Antonio Alzamendi y Carlos Sánchez, pero sobre todo con Enzo Francescoli, quien actualmente es el mánager del club.

Canobbio, sin embargo, aseguró que por ahora su mente está completamente enfocada en Fluminense, especialmente tras el empate agónico 1-1 contra Independiente Rivadavia en Mendoza, que dejó a su equipo en último lugar del Grupo C de la Copa Sudamericana con apenas dos puntos. A pesar de esto, el club venezolano Carabobo, que ha tenido una sorprendente campaña en la competición, sueña con dar un golpe ante River Plate en los próximos encuentros





TyCSports / 🏆 14. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Agustín Canobbio River Plate Fluminense Eduardo Coudet Copa Sudamericana

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

River empieza a perfilar su mercado de pases en invierno: apunta a Agustín CanobbioEl extremo uruguayo aparece como uno de los nombres que seducen a Coudet para reforzar el plantel, en medio de la planificación de cara a un segundo semestre exigente.

Read more »

River Plate lanza la campaña 'Una mirada cambia el partido' para combatir el aislamiento adolescenteLa Fundación River Plate, con el apoyo de UNICEF y figuras como Luciano De Cecco, presenta una campaña para visibilizar el aislamiento en adolescentes y promover la intervención entre pares, inspirada en la dinámica de asistencia en el fútbol.

Read more »

Agustín Cannobio, en la mira de River Plate para el segundo semestreEl delantero Agustín Cannobio, actual jugador del Torino, expresó su deseo de regresar a River Plate. Aunque no hubo contactos oficiales entre los clubes, el jugador ya comunicó su intención al técnico Eduardo Coudet. Con contrato hasta 2028 en Torino, el club lo valúa en ocho millones de euros. River busca reforzar su ataque y Cannobio sería una opción clave.

Read more »

Longoria inicia su rol en River Plate con enfoque en desarrollo y refuerzosEl nuevo director deportivo de River Plate, el español Pablo Longoria, comenzó a trabajar en el club, pero su influencia en los refuerzos podría demorar. Actualmente actúa como consultor, monitoreando oportunidades globales de jugadores y colaborando con las divisiones inferiores para alinear la línea deportiva desde todas las categorías.

Read more »

River Plate busca reforzar su ataque con el regreso de Giovanni SimeoneEl Millonario tiene como objetivo principal sumar al delantero Giovanni Simeone para fortalecer su ataque en el mercado de pases de mitad de año. Simeone, actualmente en el Torino, ha expresado su deseo de regresar al club donde comenzó su carrera, a pesar de tener contrato hasta 2028. La relación histórica entre River y Torino podría facilitar la negociación.

Read more »

Escenarios de River Plate para clasificar en el Grupo HRiver Plate busca asegurar el primer lugar de su grupo para evitar los playoffs y avanzar directo a octavos de final, dependiendo de sus resultados y los enfrentamientos entre Bragantino, Carabobo y Blooming.

Read more »