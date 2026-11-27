Agustín Canapino inicia su defensa de los títulos nacionales en Viedma. El sextuple campeón apunta a la gloria en TN tras su histórica hazaña de 2025.

Agustín Canapino regresa a los circuitos con la firme intención de consolidar su legado como el piloto más laureado del automovilismo argentino. El seis veces campeón de la máxima categoría, conocido popularmente como "El Chivo", tiene como objetivo inmediato conquistar el título de la Clase 3 del Turismo Nacional. Este desafío marca el comienzo de una nueva temporada competitiva donde el arrecifeño busca agigantar aún más su figura histórica.

El inicio de la defensa del título en Viedma

La competencia oficial se iniciará entre el 28 y el 29 de noviembre en el autódromo de Viedma. En estas fechas se disputará el Gran Premio Coronación de la Clase 3 del Turismo Nacional, el primer certamen clave para Canapino en su búsqueda de la repetición del éxito obtenido el año pasado. La estructura del calendario pone sobre la mesa una prueba fundamental para definir los objetivos iniciales de la temporada.

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La diferencia con Santero y la presión por sumar

Agustín Canapino se presenta en esta ronda como escolta en la tabla de posiciones, acumulando 136 puntos en su palmarés actual. La distancia con el líder del campeonato, Santero, es de apenas 10 unidades, una diferencia mínima que exige una actuación impecable. El piloto necesitará descontar esa brecha numérica en las siguientes fechas para mantener viva su opción al título y sumar su sexta corona en la categoría máxima, un hito que reafirmaría su dominio técnico.

El precedente de la Triple Corona histórica de 2025

La motivación detrás de esta campaña reside en el cierre perfecto que Canapino logró en el año 2025. Aquel año se consagró campeón simultáneamente en tres categorías distintas: Turismo Carretera, TC Pick Up y Clase 3 del Turismo Nacional. Este logro inédito lo convirtió en el primer piloto en la historia del deporte automotor nacional en ganar tres campeonatos argentinos en una misma temporada, elevando su total de coronas generales a 18 títulos.

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El dominio en las camionetas y la jerarquía del TN

Paralelamente a su participación en el Turismo Nacional, Agustín Canapino atraviesa un momento de máxima contundencia en la categoría de camionetas. Al mando de la Chevrolet S10 del equipo Canning Motorsports, ha demostrado una superioridad evidente al ganar en tres de las últimas cuatro presentaciones disputadas. Aunque la Clase 3 del Turismo Nacional posee una mayor jerarquía histórica en comparación con el joven Turismo Carretera 2000, su rendimiento en ambos frentes es letal.

El siguiente paso en La Plata para definir la temporada

Inmediatamente después de la prueba en Viedma, el calendario ofrece un respiro de una semana antes del siguiente desafío crucial. El 5 y el 6 de diciembre se disputará una nueva ronda importante en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. Esta fecha determinará si Canapino puede cerrar la diferencia con Santero y asentar su posición de liderazgo. La próxima semana será decisiva para evaluar si el arrecifeño está en condiciones de repetir la hazaña de la Triple Corona histórica que lo consagró leyenda viviente.