Agustín Calleri renueva la presidencia de la AAT hasta 2030 y se produce un cambio en la tesorería

La Asociación Argentina de Tenis (AAT) renovó sus autoridades para el período 2022-2030, con Agustín Calleri como presidente. La asamblea general ordinaria, realizada en el club Asociación de Deportes Racionales, aprobó la memoria y balance del ejercicio cerrado el 31 de diciembre pasado. Hubo renovación en algunos puestos, destacando el cambio de tesorero. El nuevo tesorero es Agustín Torcassi, licenciado en Economía y a cargo de la gerencia general del Banco Central. El anterior tesorero, Juan Uzquiza, dejó de integrar el consejo directivo luego de ser llamado a prestar declaración indagatoria por el juez federal Luis Armella en una causa de presunto lavado de dinero que investiga a Ariel Vallejo, financista de la AFA cercano a Claudio Tapia. Calleri, también presidente de la Agencia Córdoba Deportes, lamentó que se haya hecho 'entrever' que Sur Finanzas estaba dentro de la AAT, y aseguró que nunca se dio dicha información. Además, negó cualquier relación entre la AAT y la AFA. Torcassi, el nuevo tesorero, es oriundo de Chacabuco, juega al tenis y es apasionado por el fútbol. También se anunció la construcción del Centro Nacional de Tenis, una falencia histórica de las distintas gestiones de la AAT.

La Asociación Argentina de Tenis (AAT) renovó sus autoridades para el período 2022-2030, con Agustín Calleri como presidente. La asamblea general ordinaria, realizada en el club Asociación de Deportes Racionales, aprobó la memoria y balance del ejercicio cerrado el 31 de diciembre pasado.

Hubo renovación en algunos puestos, destacando el cambio de tesorero. El nuevo tesorero es Agustín Torcassi, licenciado en Economía y a cargo de la gerencia general del Banco Central. El anterior tesorero, Juan Uzquiza, dejó de integrar el consejo directivo luego de ser llamado a prestar declaración indagatoria por el juez federal Luis Armella en una causa de presunto lavado de dinero que investiga a Ariel Vallejo, financista de la AFA cercano a Claudio Tapia.

Calleri, también presidente de la Agencia Córdoba Deportes, lamentó que se haya hecho 'entrever' que Sur Finanzas estaba dentro de la AAT, y aseguró que nunca se dio dicha información. Además, negó cualquier relación entre la AAT y la AFA. Torcassi, el nuevo tesorero, es oriundo de Chacabuco, juega al tenis y es apasionado por el fútbol. También se anunció la construcción del Centro Nacional de Tenis, una falencia histórica de las distintas gestiones de la AAT





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