¿Aguinaldo en duda en Buenos Aires? Crisis económica y tensiones sociales en aumento

La provincia de Buenos Aires enfrenta serios desafíos económicos que ponen en riesgo el pago del aguinaldo. La caída de la recaudación, el conflicto en el transporte y las tensiones sociales marcan un momento crítico. El gobierno provincial reclama fondos a la Nación y busca confrontar dos modelos económicos. Las paritarias estatales y la situación salarial de la policía y el servicio penitenciario aumentan la conflictividad.

La pregunta sobre el pago del aguinaldo en la provincia de Buenos Aires ha generado incertidumbre. La respuesta desde la sede de gobierno fue clara: no está garantizado. Esta advertencia llega en un momento crítico, con la provincia enfrentando desafíos económicos significativos. En mayo, se deberá reabrir el diálogo con los gremios estatales para las paritarias de junio, pero las finanzas bonaerenses se encuentran bajo presión.

Axel Kicillof ha presentado un panorama preocupante a los intendentes, destacando la disminución de la recaudación tributaria nacional. En febrero de 2026, la recaudación cayó un -9,7%, y solo en ese mes, la provincia recibió $100.000 millones menos por coparticipación federal en comparación con el año anterior. La pérdida total de recursos desde diciembre de 2023 asciende a más de $22 billones, que se reclaman al gobierno de Javier Milei.\La situación se agrava con dos aspectos preocupantes. Primero, las largas colas de pasajeros debido a la baja frecuencia de los colectivos, con esperas de hasta una hora. Segundo, los reclamos de familiares de policías, que protestaron en la Vucetich, exigiendo el pago de los aumentos salariales. Si bien el gobierno bonaerense otorgó aumentos a la Policía (2% en enero, 1,5% en febrero, 5% en marzo y 2,5% en abril, sumando un total del 11%), la percepción es que los salarios siguen siendo bajos. Desde el gobierno provincial se argumenta que se está realizando un esfuerzo enorme frente a las políticas de recorte de recursos impulsadas por el gobierno nacional, y se señala una deuda de $15 mil millones solo en fondos para Seguridad. Internamente, se reconoce el malestar en relación con el cumplimiento de las paritarias y los aumentos salariales, especialmente en áreas como Seguridad y el Servicio Penitenciario. Las diferencias con los sectores de Salud y Educación también generan tensiones.\La conflictividad social parece estar en aumento. La situación del transporte, en particular, podría desencadenar una escalada en el descontento social. Un funcionario provincial expresó la creciente sensación de crisis, con la paciencia de la población agotada debido a la falta de recursos, el endeudamiento creciente y el aumento constante de precios en áreas como transporte, servicios y alimentos. El conflicto en el transporte público no muestra una solución inmediata. Las empresas redujeron un 8% de los servicios de líneas provinciales y municipales debido al aumento del gasoil por parte de YPF. Si bien la Subsecretaría de Transporte nacional pagó el subsidio que reclamaban las empresas y convocó a una reunión, la provincia no participará en ella. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, advirtió sobre la extrema crisis del sistema de transporte público tras el aumento del combustible a $2049 el litro de gasoil. La provincia anunció que fiscalizará los recorridos y aplicará quitas en los subsidios a las compañías que no cumplan con los servicios mínimos, a pesar de reconocer que el sistema actual está al borde del colapso. Marinucci también resaltó el desembolso mensual de $60 mil millones para sostener el fondo compensador y reclamó a Nación una deuda de $46 mil millones desde diciembre por el atributo social. La crisis económica se refleja en un documento que Kicillof utiliza como manual, destacando una caída acumulada del -4,4% en la actividad económica provincial (EMAPBA) en 2025 en comparación con 2023. El impacto se observa en la industria, la construcción, el empleo, las empresas, el deterioro social y el consumo





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