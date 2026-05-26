Aguinaldo como motor de inversión: argentinos optan por instrumentos financieros digitales y dolarizan sus ahorros

El aguinaldo se está convirtiendo en la principal fuente de inversión para muchos argentinos, que prefieren instrumentos de liquidez rápida, CEDEAR, bonos y ETFs para dolarizar sus carteras y buscar rendimientos superiores a los de cuentas tradicionales, impulsados por la alta inflación y la búsqueda de protección cambiaria.

En los últimos años se ha consolidado una nueva mentalidad entre los argentinos: destinar el aguinaldo, tradicionalmente empleado para consumo o viajes, a la inversión financiera.

Esta práctica, que inicialmente parecía reservada a los ahorradores tradicionales, ha encontrado un amplio ecosistema de plataformas digitales que facilitan la compra de activos desde el celular, sin necesidad de grandes capitales ni experiencia previa. Según los últimos informes de IOL, el número de usuarios que aprovechan instrumentos de inversión de bajo costo y alta liquidez crece de forma sostenida, impulsado por una economía donde la inflación sigue siendo una amenaza constante y el dólar actúa como refugio de valor.

En ese escenario, los argentinos buscan alternativas que les permitan mantener su dinero disponible en el corto plazo, pero que al mismo tiempo generen rendimientos superiores a los de una cuenta remunerada tradicional. Una de las alternativas más populares es la liquidez a 24 horas, que permite rescatar el capital rápidamente y reinvertir los intereses generados.

Otro producto que ha ganado relevancia es el IOL Dólar Ahorro Plus, vinculado a bonos soberanos y Obligaciones Negociables de sectores estratégicos como energía y utilities. Estas opciones resultan atractivas porque facilitan la dolarización de la cartera sin la necesidad de abrir cuentas en el exterior, y ofrecen una rentabilidad que supera la de los instrumentos de ahorro convencionales.

En particular, el Bonar 2027, conocido en el mercado como AO27, sigue siendo una de las elecciones preferidas por los inversores conservadores y moderados, gracias a su flujo periódico de renta y la seguridad que brinda el respaldo estatal. Paralelamente, la popularidad de los CEDEAR ha experimentado un auge notable.

Estos certificados permiten comprar acciones de compañías internacionales y operar en pesos con cobertura cambiaria implícita, lo que los convierte en una puerta de entrada preferida para quienes desean participar en tendencias globales como la inteligencia artificial, la energía renovable, la salud o la tecnología. Recientemente, la Comisión Nacional de Valores autorizó la incorporación de nuevos CEDEAR vinculados a gigantes como Microsoft, impulsada por el boom de la IA y los servicios en la nube, y a importantes farmacéuticas que han registrado un crecimiento sostenido.

La diversificación también se está logrando a través de ETFs, instrumentos que agrupan una canasta de acciones en una sola operación. Entre los más demandados están el SPY, que replica el índice S&P 500 de EE. UU. , y el IEUR, enfocado en el mercado europeo.

Esta estrategia permite a pequeños inversores construir carteras mixtas que combinan renta fija en dólares, liquidez inmediata y exposición a los mercados internacionales, reduciendo el riesgo de concentrar todo el capital en una sola acción o en el entorno económico argentino. Los ejecutivos del sector coinciden en que el factor decisivo ya no es el monto inicial invertido, sino el horizonte temporal.

"El interés compuesto hace el trabajo pesado: cada rendimiento que se reinvierte genera nuevos rendimientos", explican, resaltando la importancia de la paciencia y la disciplina. Además, el proceso de inversión se ha simplificado al máximo: hoy basta con una transferencia desde el home‑banking para comprar un activo, lo que ha motivado a un número creciente de personas a iniciar con montos modestos, priorizando la diversificación y los objetivos a largo plazo.

Este cambio refleja una transformación profunda en la relación del argentino con el ahorro, que pasa de mantener el efectivo bajo el colchón a adoptar una lógica financiera estructurada, orientada a la generación de patrimonio y la protección contra la pérdida de valor de la moneda local





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