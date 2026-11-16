AgroFides lanza fideicomiso agrícola para financiar pistachos en San Juan

AgroFides busca capital para expandir plantaciones de pistacho en San Juan con fideicomisos desde u$s35.000 y retornos en dólares.

La empresa AgroFides ha anunciado oficialmente el lanzamiento de un fideicomiso agrícola diseñado para financiar la expansión de plantaciones de pistachos en la provincia de San Juan. Esta iniciativa permite a los inversores adquirir participaciones en el patrimonio productivo con un aporte mínimo desde u$s35.000, obteniendo retornos financieros indexados en dólares estadounidenses.

Mecanismo del Fideicomiso y Estructura de Capital

Este instrumento financiero no implica la compra directa de un lote de tierra, sino una participación proporcional en el conjunto de activos de la compañía, que incluye tanto la superficie agrícola como los árboles en producción y la infraestructura instalada. El capital recaudado se destina exclusivamente al desarrollo y mantenimiento de los cultivos durante los años iniciales, una etapa crítica en la que aún no se generan ingresos comerciales significativos.

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La estructura permite que el dinero ingrese al fideicomiso para sostener las operaciones hasta que los árboles comiencen a dar frutos. Según los cálculos de la compañía, los primeros pagos a los inversores podrían comenzar a distribuirse alrededor del octavo año de iniciado el proyecto, mientras que la recuperación nominal de los aportes acumulados se estima cerca del año doce.

El costo de la participación varía dependiendo de las características específicas del terreno y los servicios disponibles en la zona de siembra. La empresa enfatiza que la financiación busca cubrir la implantación completa del proyecto hasta su madurez productiva, asegurando la sostenibilidad del cultivo durante su fase de crecimiento inicial.

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Estrategia Ejecutiva y Visión de Luciano Ponelli

La iniciativa es impulsada por Luciano Ponelli, fundador y CEO de AgroFides, quien basa su modelo en una filosofía de ejecución previa antes de la apertura al capital externo. Antes de constituir formalmente la empresa en 2025, Ponelli dedicó fondos propios a la adquisición de tierras, la preparación del suelo, la instalación de sistemas de riego, el tendido eléctrico y la compra de maquinaria agrícola.

Durante ese periodo preliminar, el emprendedor recorrió diversas regiones para analizar exhaustivamente las condiciones climáticas, la disponibilidad de agua y los costos operativos de un cultivo que requiere varios años para dar sus primeros frutos. Su estrategia se resume en invertir, desarrollar conocimiento técnico y demostrar capacidad de ejecución antes de invitar a terceros a participar en el negocio.

La visión a largo plazo incluye la construcción de una empresa agroindustrial con escala, eficiencia y la capacidad necesaria para competir en los mercados internacionales. Como parte de esta expansión, la compañía planea instalar una planta para acondicionar, clasificar y preparar los pistachos antes de su venta, lo que permitirá aumentar la capacidad de producción y comenzar a comercializar directamente las cosechas.

Impacto en el Mercado de Pistachos y Proyecciones

Actualmente, AgroFides cuenta con 110 hectáreas plantadas y busca financiar otras 100 hectáreas en San Juan mediante el aporte de capital de terceros. San Juan concentra la mayor parte de las plantaciones de pistachos del país, gracias a condiciones climáticas ideales con inviernos fríos, veranos cálidos y baja humedad, aunque la disponibilidad de agua y energía sigue siendo un factor crítico.

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El valor de las inversiones se proyecta utilizando como referencia un precio de u$s28 por kilo de pistacho en verde o cosechado, es decir, el producto entregado por el productor a la procesadora y no el valor procesado final. Este precio es un factor clave que las empresas consideran al momento de proyectar sus inversiones y estimar sus retornos futuros.

La ubicación geográfica de Argentina en el hemisferio sur ofrece una ventaja competitiva significativa, ya que permite cosechar en una época diferente a la de los principales productores internacionales. Esta desincronización estacional facilita la comercialización en mercados clave como Estados Unidos, Europa, Asia y Medio Oriente.

La empresa apunta a abastecer tanto al mercado argentino como a desarrollar ventas al exterior. Si bien una parte de los árboles existentes aún no ha alcanzado su etapa comercial, el aumento de las plantaciones está diseñado para traducirse en mayores volúmenes de producción a medida que la industria madure y se incorpore la nueva infraestructura.