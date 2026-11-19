La firma agropecuaria Agro de Souza solicitó concurso preventivo por 22.857 millones de pesos debido a altos costos financieros y baja demanda en el sector.

La empresa familiar Agro de Souza, con más de cinco décadas de experiencia en el sector agropecuario, inició un proceso de concurso preventivo de acreedores. La compañía, ubicada en la localidad de Coronel Suárez, enfrenta una deuda total de 22.857 millones de pesos. Esta acción legal busca reestructurar las obligaciones financieras que se volvieron insostenibles ante el contexto económico actual.

Mecanismo del concurso y cifras de deuda

El proceso judicial fue solicitado en septiembre por la dirección de la firma. Agro de Souza se dedica principalmente a la comercialización de maquinaria agrícola, actividades ganaderas y la generación de energía renovable. Además, opera como representante oficial de Case IH en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. La cifra de 22.857 millones de pesos refleja el volumen total de pasivos que la empresa necesita renegociar para evitar la liquidación.

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Causas estructurales y fallos financieros

La firma atribuye su situación crítica a la caída sostenida de las ventas y al impacto severo de las elevadas tasas de interés vigentes. A pesar de registrar un resultado operativo positivo de 2,6 millones de dólares en 2025, los gastos financieros alcanzaron los 4,2 millones de dólares. Este desbalance convirtió la rentabilidad operativa en insuficiente para cubrir los costos del endeudamiento. La propia compañía reconoció en su presentación judicial que "la operación productiva funciona; la estructura de capital, no".

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Contexto macroeconómico y restricciones crediticias

El deterioro financiero está vinculado directamente a condiciones económicas específicas como la desaceleración inflacionaria y la apreciación cambiaria. Estas variables modificaron drásticamente las condiciones bajo las cuales la empresa contrajo sus deudas originales. La firma intentó refinanciar obligaciones por 2,7 millones de dólares, pero solo logró obtener financiamiento por 800.000 dólares del Banco Comafi. Las restantes entidades financieras rechazaron sus solicitudes de crédito, lo que dejó a la compañía sin alternativas de liquidez inmediata.

Consecuencias inmediatas y próximos pasos

Ante la imposibilidad de refinanciar la deuda total, Agro de Souza comenzó a registrar incumplimientos fiscales y comerciales. Este caso ilustra cómo el alto costo del crédito y la retracción de la actividad pueden comprometer incluso a empresas con resultados operativos positivos. La firma continúa en proceso de negociación para evitar la quiebra y buscar una salida financiera que permita mantener sus operaciones en el sudoeste bonaerense.